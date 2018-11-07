Рецидивист из Волгоградской области задержан за угон иномарок в Подмосковье

Происшествия 07.11.2018 10:16
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07.11.2018 10:16
Неоднократно судимый 47-летний житель Волгоградской области, подозреваемый в совершении серии краж автотранспорта и находящийся в федеральном розыске, задержан за серию угонов в Подмосковье, сообщает ИА "Высота 102". По информации ГУ МВД России по Московской области, мужчина использовал специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя. Ночью он похитил с охраняемой стоянки автомобиль иностранного производства. Сумма ущерба составила более 1,5 миллиона рублей.
Угонщика задержали в Тверской области в момент перегона похищенной иномарки. В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты приспособления, используемые при совершении преступления.
В настоящее время полицейскими установлена причастность правонарушителя к совершению 4 аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории города Химки. Общая сумма ущерба составила более 8,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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