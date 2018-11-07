«Лоб в лоб»: авария в Волжском — есть пострадавшие (ВИДЕО)



Авария с участием двух машин произошла сегодня на улице Александрова в Волжском, сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД. Менее часа назад «лоб в лоб» столкнулись «Шкода Фабиа» и ВАЗ-2112. Водители обеих машин в тяжелом состоянии госпитализированы. Также в больницу доставлен один из пассажиров ВАЗ-2112. По предварительной информации, водитель «двенашки», совершая обгон, выехал на встречную полосу. Произошел лобовой удар с «Шкодой Фабиа», от которого иномарку вынесло на трамвайные пути.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции города Волжского, аварийно-спасательные службы и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.