Происшествия

В Волгограде пассажирский автобус на "зебре" сбил пешехода

Происшествия 07.11.2018 09:46
877 5
07.11.2018 09:46


Пассажирский автобус "ЛиАЗ" в Ворошиловском районе сбил 34-летнего пешехода. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, ДТП произошло около полуночи на ул. Череповецкой. Пострадавший мужчина переходил проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода и на него наехал автобус. В результате ДТП пешеход с травмами был госпитализирован.

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