Бывший замначальника колонии в Волгоградской области стал заключенным колонии





В Волгоградской области заместитель начальника колонии осужден за мошенничество при изготовлении иконостаса. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, Андрей Черноризов являлся заместителем начальника ФКУ «Исправительная колония №24» УФСИН России по Волгоградской области и осуществлял общее руководство хозяйственной деятельностью центра трудовой адаптации осужденных.

В августе 2015 год к нему поступил заказ на изготовление деревянного иконостаса "Царские врата" для православного прихода имени Успения Божией Матери. Стоимость работ обвиняемым была определена в 580 тыс.рублей и обусловлена якобы необходимостью сотрудничества с деревообрабатывающей фирмой из Республики Карелия.

В дальнейшем священнослужителю по указанию заместителя начальника колонии позвонил осужденный, представившийся руководителем карельской фирмы, с которым велись дальнейшие переговоры об условиях и сроках выполнения работ, порядке оплаты и т.д.

Деньги передавались настоятелем прихода обвиняемому через доверенное лицо последнего частями в течение девяти месяцев. При этом в качестве получателя средств указывалась коммерческая организация, зарегистрированная в Карелии, а не исправительное учреждение.

Из полученных за изготовление иконостаса 580 тыс.рублей в кассу исправительного учреждения фактически поступило только 60 тыс.рублей, часть из которых была израсходована на приобретение сырья и инструментов.

Вину в инкриминируемом деянии бывший заместитель начальника колонии признал в полном объеме. Ущерб, причиненный преступлением, возмещен в ходе судебного рассмотрения уголовного дела. Оперативное сопровождение осуществлялось службой собственной безопасности УФСИН России по Волгоградской области и УФСБ по региону. Расследование уголовного дела проводилось СО по г.Камышину СУ СК России по Волгоградской области.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения, Камышинский районный суд приговорил Черноризова к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По мере поступления приговора в прокуратуру будет рассмотрен вопрос о его обжаловании.

К слову, после увольнения из колонии Андрей Черноризов работал заместителем директора Камышинского детского дома.