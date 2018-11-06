Происшествия

Крупное ДТП под Волгоградом с участием детей спровоцировала женщина-водитель

Происшествия 06.11.2018 18:15
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06.11.2018 18:15


Виновницей аварии, случившейся сегодня утром при выезде из Волжского на трассу Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград, стала женщина за рулем "Хендэ Акцент".  Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, водитель иномарки не уступила дорогу во время поворота на трассу с второстепенной дороги. В результате такого маневра "Хендэ" протаранила отечественный автомобиль «Лада Приора». В больницу были доставлены 6 несовершеннолетних в возрасте до 12 лет. 
Как ранее писало ИА "Высота 102", полиция на месте происшествия установила, что ребенок двух с половиной месяцев ехал не в специальном автокресле, а на руках. По счастливой случайности новорожденный отделался испугом. Остальные дети также серьезно не пострадали: ушибы, вывихи, ссадины. Двенадцатилетний мальчик во время удара получил сотрясение мозга, а девочка 2008-го года рождения потеряла несколько зубов. 
Сотрудник полиции продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

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