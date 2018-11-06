Лжеводитель администрации Волгоградской области разработал коварный план по отъему денег у сожительницы





Два года в колонии строгого режима за мошенничество проведет житель Кировского района Волгограда, разыгравший настоящий спектакль с целью завладения деньгами своей сожительницы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление, мужчина пытался убедить областной суд в том, что деньги в размере 95 тысяч рублей потерпевшей он вернул, но через коллекторов, которые его преследовали. Он настаивал на оправдательном приговоре, но его жалобу оставили без удовлетворения.

По материалам дела, осужденный начал ухаживать за потерпевшей, чтобы завладеть ее деньгами, которые он изначально возвращать не собирался. Чтобы выглядеть в глазах женщины успешным, он сообщил, что работает водителем в администрации области и зарабатывает ежемесячно 100 тысяч рублей. А чтобы убедить ее в своей платежеспособности разыграл настоящий спектакль. Он сообщил, что его брату срочно требуется 200 тысяч рублей, якобы для решения вопроса с сотрудниками ДПС. При этом денег у своей сожительницы он специально просить не стал, дав понять, что сам может уладить свои финансовые проблемы. Таким образом, "усыпив бдительность" женщины, через некоторое время он попросил у нее в долг 95 тысяч рублей на срочную операцию матери. Сожительница без колебаний деньги дала. После этого ухажер пропал, а его телефон больше не отвечал. Почувствовав неладное женщина обратилась в полицию. Сообщается, что с осужденного в пользу потерпевшей взыскано 95 тысяч рублей.



