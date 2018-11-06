Лжеводитель администрации Волгоградской области разработал коварный план по отъему денег у сожительницы
Расследования 06.11.2018 17:44
4317 3
06.11.2018 17:44
Два года в колонии строгого режима за мошенничество проведет житель Кировского района Волгограда, разыгравший настоящий спектакль с целью завладения деньгами своей сожительницы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление, мужчина пытался убедить областной суд в том, что деньги в размере 95 тысяч рублей потерпевшей он вернул, но через коллекторов, которые его преследовали. Он настаивал на оправдательном приговоре, но его жалобу оставили без удовлетворения.
По материалам дела, осужденный начал ухаживать за потерпевшей, чтобы завладеть ее деньгами, которые он изначально возвращать не собирался. Чтобы выглядеть в глазах женщины успешным, он сообщил, что работает водителем в администрации области и зарабатывает ежемесячно 100 тысяч рублей. А чтобы убедить ее в своей платежеспособности разыграл настоящий спектакль. Он сообщил, что его брату срочно требуется 200 тысяч рублей, якобы для решения вопроса с сотрудниками ДПС. При этом денег у своей сожительницы он специально просить не стал, дав понять, что сам может уладить свои финансовые проблемы. Таким образом, "усыпив бдительность" женщины, через некоторое время он попросил у нее в долг 95 тысяч рублей на срочную операцию матери. Сожительница без колебаний деньги дала. После этого ухажер пропал, а его телефон больше не отвечал. Почувствовав неладное женщина обратилась в полицию. Сообщается, что с осужденного в пользу потерпевшей взыскано 95 тысяч рублей.
Реклама
Популярное по теме
04.11.2018 19:05
37644 0
12.10.2018 15:37
16000 9
04.11.2018 12:21
34354 2
В Волгоградской области сотрудник колонии ответит за "связь" с заключенным06.11.2018 16:56
Расследования 06.11.2018 16:56
1628 5 Обсудить
В Волгоградской области бабушка пыталась "выкупить" внуков-грабителей у полиции06.11.2018 12:10
Расследования 06.11.2018 12:10
2908 11 Обсудить
В Волгоградской области закроют дело о пропаже утонувшего в туалете мальчика06.11.2018 11:18
Расследования 06.11.2018 11:18
5751 8 Обсудить
В Волгоградской области полицейского лишили звания и отправили в колонию за мошенничество06.11.2018 10:39
Расследования 06.11.2018 10:39
2933 8 Обсудить
Житель Волгоградской области сел за решетку за кражу поношенных ботинок05.11.2018 16:54
Расследования 05.11.2018 16:54
5302 0 Обсудить
Установлена причина смерти 4-летнего мальчика из Михайловки Волгоградской области04.11.2018 19:05
Расследования 04.11.2018 19:05
37644 0 Обсудить
В Волгоградской области нашли тело пропавшего ребенка в уличном туалете (ФОТО)04.11.2018 12:21
Расследования 04.11.2018 12:21
34354 2 Обсудить
В Волгоградской области для поиска глухонемого мальчика задействуют водолазов04.11.2018 10:57
Расследования 04.11.2018 10:57
4368 0 Обсудить
В Волгоградской области пока не нашли пропавшего мальчика04.11.2018 10:16
Расследования 04.11.2018 10:16
1610 0 Обсудить
В Волгограде на оборонном предприятии «Титан-Баррикады» вновь выявлено крупное хищение03.11.2018 13:47
Расследования 03.11.2018 13:47
13526 0 Обсудить
Директор турагентства в Волгоградской области стала фигурантом уголовного дела за обман клиентов02.11.2018 17:28
Расследования 02.11.2018 17:28
4949 3 Обсудить
В Волгограде трое убийц-расчленителей пошли под суд02.11.2018 16:43
Расследования 02.11.2018 16:43
3992 0 Обсудить
В Волгоградской области председатель кредитного кооператива «зажал» от пайщиков 36 миллионов рублей02.11.2018 12:02
Расследования 02.11.2018 12:02
3054 3 Обсудить
В Волжском отправили в колонию водителя за гибель в ДТП многодетной мамы01.11.2018 15:56
Расследования 01.11.2018 15:56
3143 2 Обсудить
В Волгограде две супружеские пары не успели разобрать украденный кроссовер31.10.2018 11:15
Расследования 31.10.2018 11:15
4958 10 Обсудить
Реклама