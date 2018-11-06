Общество

Волгоградская область закупает новогодние подарки для детей на 18 млн рублей

Общество 06.11.2018 15:47
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06.11.2018 15:47


Шоколад, конфеты с твердым грильяжным, молочным, фруктово-грильяжным корпусом, глазированные и куполообразной формы, зефир, вафли, халва, несколько видов карамели, - не менее 44 видов наименований кондитерских изделий должно быть представлено в новогоднем подарке для детей Волгоградской области. Причем доля карамели должна составлять не более 35% от веса подарка. Как сообщает ИА «Высота 102», это одно из условий объявленного тендера на поставку  новогодних подарков в 2018 году. В общей сложности бюджет Волгоградской области потратит на закупку сладостей 17 млн 789 тыс. 860 рублей. Всего поставщику необходимо к декабрю поставить и выдать подарки в количестве 112 тыс. 331 штуки. Цена каждого по условиям конкурса не должна превышать 158 рублей, а вес одного подарка должен составлять не менее 510 гр. 
Все кондитерские изделия должны быть изготовлены по ГОСТам, без использования ГМО и консервантов, и не ранее 15 ноября 2018 года. 

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