Прокурорам и ОНФ рассказали о беспределе в пожарном ведомстве Волгоградской области

Жалкое зрелище представляет собой созданный пожарный опорный пост в поселке Суходол Среднеахтубинского района Волгоградской области. Расположился он в здании котельной, помещение не соответствует никаким санитарным нормам и правилам охраны труда, которые утверждены приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Как сообщил ИА «Высота 102» водитель пожарного автомобиля Евгений Пономарев, дежурство на этом временном посту было организовано в июле текущего года силами 4 водителей. То есть, каждые сутки заступал на смену только один человек. «Посудите сами, каким образом водитель должен проводить тушение пожаров в одном лице? - говорит Евгений. – И это – не единственное нарушение законодательства, которые в пожарной части происходят с «удивительной регулярностью». Касается это и трудовых отношений.

Однако начальника ПЧ-94 Сергея Абашкина, видимо, все устраивает. «Тем более что и согласия о моем переводе из 94-й части поселка Куйбышев в данное временное подразделение никто не спрашивал, и с приказом о переводе не ознакомили. Вместо этого в мой адрес последовали угрозы и конца им не видно...».

Напомним, согласно тогдашним заверениям Наурзалиева, пожарная часть на территории кардиоцентра обязательно сохранится в форме учебной для студентов волгоградских вузов. Они, мол, и будут тушить пожары. Однако, как утверждает Пономарев, сегодня она не функционирует там ни в каком виде: фактически без охраны остаются объекты с массовым пребыванием людей. Также Нурзалиев обещал трудоустроить всех водителей в других пожарных частях Волгограда. Но работа «нашлась» только в отдаленных от города районах. В результате люди уволились: ездить 30-50 км от города за 13-15 тыс. зарплаты никто не согласился.

«В «выгодном» положении оказался, пожалуй, тогда я один, мне предложили работу в ПЧ-94 в поселке Куйбышев Среднеахтубинского района. Но именно с того времени стал работать под постоянным прессингом. Председателем комитета Наурзалиевым постоянно предпринимаются попытки создания условий, которые бы способствовали моему увольнению. Меня постоянно «перекидывают» из одного подразделения в другое. Составляют акты по опозданию на работу, которого не было, требуют объяснения о невыходе на службу, чего также никогда не было, устным приказом вообще отстраняют от несения службы и т.д. Причина одна: начальство не может забыть и простить обращения в народный фронт, губернатору Волгоградской области, в редакцию ИА «Высота 102» работников ПЧ-88 по сохранению данного подразделения», - считает Пономарев.

Также, по его словам, непонятно, почему руководство комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области создает малочисленные пожарные подразделения. Почему в составе дежурных караулов водитель и в ночное время, и в выходные дни остается в единственном числе, без пожарного, у которого 8-часовой рабочий день с выходными, праздничными, больничными?

«Это является грубейшим нарушением правил охраны труда подразделений государственной противопожарной службы. Ведь человек серьезно подвергается опасности при исполнении одновременно функций водителя и пожарного. Насколько целесообразно создание таких подразделений, если они не имеют возможности в полной мере выполнять функцию по охране населенного пункта от пожаров?», - говорится в его обращениях в прокуратуру Волгоградской области, гострудинспекцию, Общероссийский народный фронт. В них он детально рассказывает о беспределе в пожарном ведомстве и нарушениях трудового законодательства.







