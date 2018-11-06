



Владимир Русаев с 1 января 2019 года будет назначен управляющим ВТБ в Волгоградской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, на своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.

Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Владимир Русаев родился в Волгограде, окончил Волгоградский государственный университет по специальности «Менеджмент». В банковском секторе – с 1996 года. В Группу ВТБ пришел в 2011 году на должность управляющего банка в Волгограде.

«Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Владимир Русаев обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами», - отмечают в банке.



