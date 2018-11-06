В Волгоградской области бабушка пыталась "выкупить" внуков-грабителей у полиции

Расследования 06.11.2018 12:10
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06.11.2018 12:10
Пенсионерка предстанет перед судом во Фролово за покушение на дачу взятки должностному лицу. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, 65-летняя женщина за 15 тысяч рублей пыталась "договориться" с полицейскими, которые задержали ее несовершеннолетних внуков по подозрению в краже сотового телефона. Деньги она предложила за прекращение дальнейшей проверки и ненаправление материалов в следственный орган. Преступная деятельность обвиняемой была пресечена оперативными сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействую коррупции районного подразделения МВД.
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