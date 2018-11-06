Общество

Чиновники в Волгоградской области не отказались от покупки перламутровой иномарки

Общество 06.11.2018 13:04
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06.11.2018 13:04


Чиновники администрации Урюпинского района предприняли вторую попытку приобрести за счет бюджета автомобиль премиум-класса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, МКУ «Муниципальная эксплуатационная служба» разместило очередной заказ на покупку авто стоимостью почти в 1,8 миллиона рублей. Ранее закупка не состоялась из-за отсутствия желающих принять участие в аукционе. Однако не прошло и нескольких дней, как заказ с аналогичными требованиями к товару снова был размещен на сайте госзаказов.
Напомним, для урюпинских чиновников понадобилось авто белого или белого перламутрового цвета с объемом двигателя не менее 2490 куб.см., мощностью не менее 180 лошадиных сил. Ко всему этому прилагаются подогрев передних сидений, обвивка сидений кожей, электрорегулировка водительского и переднего пассажирского сиденья, круиз-контроль, аудиосистема, мультимедийная система с цветным дисплеем и т.д. 
Ранее в Волгограде разразился скандал, связанный с намерением руководства ФНПЦ «Титан-Баррикады» приобрести Range Rover почти за 8,3 миллиона рублей. Несмотря на то, что закупка не состоялась по причине несоблюдения продавцом необходимых процедур для участия в аукционе, это стало поводом для включения заказа в индекс расточительности, подготовленный активистами ОНФ. На предприятии, тем не менее, отвергли претензии общественников, обосновав это тем, что стоимость автомобиля составляет всего лишь 0,8% от прибыли завода, полученного за 2017 год. Впрочем, пока попытки снова повторить заказ не предпринимались. 

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