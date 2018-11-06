В Волгограде 62 сотрудника управляющей компании оставили без зарплаты

Общество 06.11.2018 11:35
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06.11.2018 11:35
Руководство организации, обслуживающей многоквартирные жилые дома в Дзержинском районе Волгограда, четыре месяца не выплачивало зарплату 62 сотрудникам. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, долг перед сотрудниками с марта по июль текущего года составил более 700 тысяч рублей. Инициирован вопрос о привлечении юридического лица к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). Руководство данной организации заслушивалось при прокуроре области на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения на территории региона законодательства об оплате труда и банкротстве. После этого разговора задолженность по заработной плате перед работниками была полностью погашена.
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