Культура 06.11.2018 15:01
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06.11.2018 15:01
Волгоградская филармония живет в новом ритме. Это уже давно почувствовала благодарная публика. Что сейчас происходит за кулисами, попытались узнать журналисты ИА «Высота 102». Главная новость - учреждение культуры решило расширить горизонты и взять курс на качественную эстраду и музыкантов высокого уровня. «Первой ласточкой» станет концерт, который пройдет 15 ноября в ДК Профсоюзов на проспекте Ленина. Подробности - в видеоматериале.
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