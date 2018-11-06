Культура

Творческий взрыв и новая звезда: волгоградскую публику ждут на необычный концерт

Культура 06.11.2018 15:01
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06.11.2018 15:01



Волгоградская филармония живет в новом ритме. Это уже давно почувствовала благодарная публика. Что сейчас происходит за кулисами, попытались узнать журналисты ИА «Высота 102». Главная новость - учреждение культуры решило расширить горизонты и взять курс на качественную эстраду и музыкантов высокого уровня. «Первой ласточкой» станет концерт, который пройдет 15 ноября в ДК Профсоюзов на проспекте Ленина. Подробности - в видеоматериале.


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