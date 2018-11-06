



С начала 2018 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания увеличилась в Волгоградской области на 2,7%. Удорожание набора наблюдалось в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат.

На конец сентября 2018 года стоимость продовольственного набора составила в Волгоградской области 3434,4 руб. в расчете на человека и, несмотря на ее повышение по сравнению с декабрем 2017 года, остается самой низкой среди регионов Южного федерального округа. Самый высокий показатель среди регионов ЮФО – в Севастополе (4299,3 рубля на человека в месяц).

Среди субъектов Российской Федерации наименьшая стоимость набора на конец сентября 2018 года сложилась в Липецкой области – 3160,8 руб., максимальная – в Чукотском автономном округе – 10016,1 руб. Волгоградская область находилась на 15 месте из 85 в рейтинге по возрастанию стоимости. В среднем по России этот показатель составил 3840,2 руб.

Справка. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определяется на основе единых норм потребления продуктов питания по видам и фактических средних потребительских цен на них. Отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания, входящие в условный (минимальный) набор. В состав набора включены 33 наименования продовольственных товаров. Удельный вес (количество) каждого товара является условным и не отражает реального их потребления населением.



