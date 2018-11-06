Расследования 06.11.2018 11:18
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06.11.2018 11:18
Уголовное дело, возбужденное по факту исчезновения 4-летнего глухонемого мальчика в Михайловке, будет закрыто. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по Волгоградской области, смерть ребенка не носит криминального характера, что является основанием для прекращения уголовного дела.
Напомним, как ранее сообщало информагентство, следователи установили, что ребенок умер в результате механической асфиксии – удушения в результате утопления. Тело мальчика в эти выходные было обнаружено в выгребной яме уличного туалета на территории домовладения, где проживает семья. О пропаже глухонемого ребенка заявили его родители.
В Волгоградской области за последние три месяца это уже второй трагичный случай гибели детей в выгребных ямах. В начале сентября этого года в Быковском районе также в выгребной яме утонул 6-летний мальчик. С заявлением в полицию обратилась его родственница, пояснившая, что ребенок ушел гулять и не вернулся. После долгих поисков возле входа в кафе, расположенного по ул. Щербакова, была обнаружена выгребная яма, накрытая листом ДСП, в котором имелось отверстие. При осмотре септика на дне были обнаружены детские шлепки, а затем после откачивания фекалий - и тело малолетнего мальчика. Судебно-медицинское исследование показало, что смерть не носит криминального характера. Уголовное дело на этом основании было прекращено.
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