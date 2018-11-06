В Волгоградской области полицейского лишили звания и отправили в колонию за мошенничество

Суд установил, что в ноябре 2017 года экс-дознаватель сказала ранее осужденной местной жительнице, что в отношении нее возобновляется уголовное преследование за подделку документов. «Замять дело», которого и не было, бывший майор предложила за 50 тысяч рублей. При этом, вину в совершении преступления подозреваемая так и не признала. Суд также лишил осужденную специального звания "майор полиции".
Расследования 06.11.2018 10:39
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06.11.2018 10:39
Сегодня по делу экс-начальницы отделения дознания ОМВД России по Иловлинскому району вынесли обвинительный приговор — 2 года колонии-поселения и штраф в размере 50 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры региона, бывшую сотрудницу полиции признали виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (часть 3 ст. 159 УК РФ).Противоправную деятельность бывшего майора пресекли сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области.
Суд установил, что в ноябре 2017 года экс-дознаватель сказала ранее осужденной местной жительнице, что в отношении нее возобновляется уголовное преследование за подделку документов. «Замять дело», которого и не было, бывший майор предложила за 50 тысяч рублей. При этом, вину в совершении преступления подозреваемая так и не признала. Суд также лишил осужденную специального звания "майор полиции".
Суд установил, что в ноябре 2017 года экс-дознаватель сказала ранее осужденной местной жительнице, что в отношении нее возобновляется уголовное преследование за подделку документов. «Замять дело», которого и не было, бывший майор предложила за 50 тысяч рублей. При этом, вину в совершении преступления подозреваемая так и не признала. Суд также лишил осужденную специального звания "майор полиции".
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