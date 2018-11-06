В Волгоградской области суд обязал "Алёнушку" очистить воду для детей

Общество 06.11.2018 09:53
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06.11.2018 09:53
Некачественная водопроводная вода в детском саду №3 "Алёнушка" стала поводом для подачи иска в Еланский районный суд сотрудниками Роспотребнадзора. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении ведомства, в ходе внеплановой выездной проверки в июле 2017 года было установлено, что водопроводная вода в детсаду не соответствует требованиям санитарных правил и норм по микробиологическим показателям. Учреждению было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, однако этого сделано не было. Роспотребнадзор подал иск к детскому саду № 3 "Алёнушка" и администрации Еланского района о прекращении нарушений санитарного законодательства. Суд обязал ответчиков обеспечить приведение качества водопроводной воды в соответствие с требованиями санитарного законодательства. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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