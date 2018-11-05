Волгоградское бездорожье: зрелищные гонки стартовали на берегу Волги





Гонщики на мотоциклах, квадроциклах и вездеходах в эти минуты показывают свое мастерство на пляже хутора Бобры. Как сообщили ИА "Высота 102" организаторы гонок, за право стать лучшими сражаются спортсмены из Волгоградской области, Ростова и Краснодара. Всего более 100 участников. Приурочены соревнования к Дню народного единства.

Зрителей кроме крутого шоу ждет тест-драйв и концерт. А для всех проголодавшихся - бесплатная солдатская каша и чай из самовара.



