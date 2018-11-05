Спорт

Волгоградское бездорожье: зрелищные гонки стартовали на берегу Волги

Спорт 05.11.2018 12:35
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05.11.2018 12:35


Гонщики на мотоциклах, квадроциклах и вездеходах в эти минуты показывают свое мастерство на пляже хутора Бобры. Как сообщили ИА "Высота 102" организаторы гонок, за право стать лучшими сражаются спортсмены из Волгоградской области, Ростова и Краснодара. Всего более 100 участников. Приурочены соревнования к Дню народного единства.
Зрителей кроме крутого шоу ждет тест-драйв и концерт. А для всех проголодавшихся - бесплатная солдатская каша и чай из самовара.

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