Общество

В пустующем здании волгоградского ЦУМа «прописались» театральные куклы

Общество 05.11.2018 12:09
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05.11.2018 12:09


Несколько месяцев в пустующих помещениях Центрального универмага Волгограда «живут» театральные куклы, попавшие сюда еще летом после сильного ливня, сообщает ИА «Высота 102». Мокрый реквизит кукольного театра в ЦУМ перенесли в июле после обильных осадков, вероятно, чтобы просушить. Однако куклы почему-то задержались здесь надолго. 



Такая картина сегодня предстала перед губернатором Андреем Бочаровым, который решил осмотреть помещения универмага. Глава региона сообщил, что ЦУМ останется в собственности региона. До конца года будет разработана концепция развития этого здания. Его планируют сделать многофункциональным и «живым». В администрации региона не исключают, что часть помещений может быть отдана под музейные экспозиции, а часть – под торговые площади.

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