В пустующем здании волгоградского ЦУМа «прописались» театральные куклы





Несколько месяцев в пустующих помещениях Центрального универмага Волгограда «живут» театральные куклы, попавшие сюда еще летом после сильного ливня, сообщает ИА «Высота 102». Мокрый реквизит кукольного театра в ЦУМ перенесли в июле после обильных осадков, вероятно, чтобы просушить. Однако куклы почему-то задержались здесь надолго.













Такая картина сегодня предстала перед губернатором Андреем Бочаровым, который решил осмотреть помещения универмага. Глава региона сообщил, что ЦУМ останется в собственности региона. До конца года будет разработана концепция развития этого здания. Его планируют сделать многофункциональным и «живым». В администрации региона не исключают, что часть помещений может быть отдана под музейные экспозиции, а часть – под торговые площади.



