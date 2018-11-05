Работы в канализационном колодце обернулись тяжелым отравлением двух мужчин в Волгоградской области

Происшествия 05.11.2018 08:39
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05.11.2018 08:39
Отравление по причине воздействия неизвестного вещества получили двое мужчин в городе Жирновск Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По данным экстренных служб, пострадавшие выполняли работы в канализационном колодце на территории частного домовладения на улице Пуговой. Мужчины 59 лет и 31 года госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.
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