Клиническая больница Волгограда вошла в пилотный проект по развитию медицинского туризма





Одна из старейших в Волгограде - клиническая больница №12 - вошла в пилотный проект «Развитие экспорта медицинских услуг Волгоградской области», реализуемого в рамках федеральной программы «Здравоохранение». Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, ежегодно в это медицинское учреждение обращаются до 10 тысяч пациентов.

В отделения травматологии и ортопедии, урологическое, хирургическое, гастроэнтерологическое, медицинской реабилитации обращаются пациенты не только из Волгограда, но и других районов города, области, ближнего зарубежья. Уникальное оборудование установлено в клинико-диагностической лаборатории, где проводится полный спектр биохимических и гематологических исследований. Но главное – это колоссальный опыт, высочайший профессионализм коллектива клиники, которым руководит Петр Иванов, признанный лучшим руководителем среди руководителей медучреждений 2018 года.

Всего в проекте участвуют 15 пилотных медучреждений, однако их внебюджетная деятельность не повлияет на доступность бесплатных услуг для жителей региона, а средства, полученные от оказания услуг иностранными гражданами, будут направлены на развитие клиник. Согласно данным Всемирной туристической организации, Россия занимает пятое место по востребованности медицинских услуг у иностранных граждан, - подчеркнули в облздраве.



