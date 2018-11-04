В День народного единства волгоградцы "заряжали" в танце дружбы и добра

Культура 04.11.2018 16:58
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04.11.2018 16:58
Увидеть и услышать творчество различных культур и народов смогли волгоградцы и гости города, которые пришли на празднование Дня народного единства на площадку рядом с музеем "Россия - моя история". Волгоградцы признались, что зарядились хорошим настроением и узнали много нового об укладе и быте тех, с кем мы живем рядом в одной стране. Подробности - в видеосюжете ИА "Высота 102".
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