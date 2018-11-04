Культура

В День народного единства волгоградцы "заряжали" в танце дружбы и добра

Культура 04.11.2018 16:58
1182 0
04.11.2018 16:58


Увидеть и услышать творчество различных культур и народов смогли волгоградцы и гости города, которые пришли на празднование Дня народного единства на площадку рядом с музеем "Россия - моя история".  Волгоградцы признались, что зарядились хорошим настроением и узнали много нового об укладе и быте тех, с кем мы живем рядом в одной стране. Подробности - в видеосюжете ИА "Высота 102".





Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Новый дирижер Волгоградской областной филармонии открыл новый сезон
07.10.2018 20:15
10545 0
Скоро станет музеем: Знаменитую пожарную каланчу в Волгограде одевают в леса
05.10.2018 12:21
6452 4
Золотые имена: На 100-летие главного поэта Волгограда приедет его семья из Москвы
23.10.2018 14:43
9676 3
Культура
03.11.2018 11:39
Культура 03.11.2018 11:39
1889 0 Обсудить

0
Далее
Культура
23.10.2018 14:43
Культура 23.10.2018 14:43
9676 3 Обсудить

0
Далее
Культура
17.10.2018 16:50
Культура 17.10.2018 16:50
6268 0 Обсудить

0
Далее
Культура
12.10.2018 12:54
Культура 12.10.2018 12:54
8762 19 Обсудить

0
Далее
Культура
07.10.2018 20:15
Культура 07.10.2018 20:15
10545 0 Обсудить

0
Далее
Культура
05.10.2018 12:21
Культура 05.10.2018 12:21
6452 4 Обсудить

0
Далее
Культура
02.10.2018 09:02
Культура 02.10.2018 09:02
4174 0 Обсудить

0
Далее
Культура
30.09.2018 09:06
Культура 30.09.2018 09:06
4600 0 Обсудить

0
Далее
Культура
28.09.2018 16:51
Культура 28.09.2018 16:51
4864 11 Обсудить

0
Далее
Культура
25.09.2018 16:01
Культура 25.09.2018 16:01
6155 7 Обсудить

0
Далее
Культура
25.09.2018 13:35
Культура 25.09.2018 13:35
3413 5 Обсудить

0
Далее
Культура
25.09.2018 10:50
Культура 25.09.2018 10:50
1588 8 Обсудить

0
Далее
Культура
22.09.2018 09:21
Культура 22.09.2018 09:21
4218 0 Обсудить

0
Далее
Культура
05.09.2018 15:51
Культура 05.09.2018 15:51
20477 4 Обсудить

0
Далее
Культура
30.08.2018 12:33
Культура 30.08.2018 12:33
11080 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:03
В Волгограде разыскивается подозреваемый в совершении тяжкого преступленияСмотреть фотографии
16:58
В День народного единства волгоградцы "заряжали" в танце дружбы и добраСмотреть фотографииCмотреть видео
15:55
В Волгограде будущие кондитеры и мебельщики готовы штурмовать Национальный чемпионат профмастерстваСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде подняли четыре главных колокола на звоницу храма Александра НевскогоСмотреть фотографии
12:21
В Волгоградской области нашли тело пропавшего ребенка в уличном туалете (ФОТО) Смотреть фотографии
10:57
В Волгоградской области для поиска глухонемого мальчика задействуют водолазовСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области пока не нашли пропавшего мальчикаСмотреть фотографии
10:04
Волгоградский «Ротор» проиграл во Владивостоке "Лучу" по пенальтиСмотреть фотографии
10:01
«Минин и Пожарский – создатели азбуки»: Волгоградцы пофантазировали на тему истории Дня народного единстваCмотреть видео
22:42
В Волгоградской области пропавший глухонемой мальчик мог уйти за километры от своего домаСмотреть фотографии
19:40
В Волгограде на турнире памяти погибших сотрудников ФСБ школьники показали успехи в кудоСмотреть фотографии
18:27
Замгендиректора волгоградского оборонного предприятия «Титан-Баррикады» арестован на 2 месяцаСмотреть фотографии
17:11
Первый в истории Волгограда матч мировой лиги по водному поло завершился победой сборной РоссииСмотреть фотографии
16:18
Экс-депутат призналась, что нечестным путем стала самой богатой дамой в Волгоградской гордумеСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде иномарка врезалась в столб из-за ошибки водителяСмотреть фотографии
13:47
В Волгограде на оборонном предприятии «Титан-Баррикады» вновь выявлено крупное хищениеСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области задержали пьяных угонщиковСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде расскажут истории разбитых и счастливых сердецСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области коллекторы заберут у должников 1,5 миллиарда рублей за капремонтСмотреть фотографии
10:00
«Сломал все, что можно»: В Волгоградской больнице врачи спасают пилота, упавшего с самодельным дельтопланом
19:49
Жители Волгограда рады трем дням выходных по поводу малознакомого праздника Cмотреть видео
18:36
В Волгограде общественники проверили «пульс» у сотрудников неотложкиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:19
В пойме реки Царица в Волгограде нашли вторую свалку с химикатамиСмотреть фотографии
17:28
Директор турагентства в Волгоградской области стала фигурантом уголовного дела за обман клиентовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:09
Береги финансы смолоду: Минфин РФ при поддержке Сбербанка научил волгоградскую молодёжь распоряжаться личными финансамиСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде трое убийц-расчленителей пошли под судСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде окончательно «похоронили» две маршруткиСмотреть фотографии
15:42
«Сады Придонья» получили одобрение диетологов и нутрициологовСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде "Концессии водоснабжения" задолжали за вред природе 60 миллионов рублей Смотреть фотографии
15:22
Аэропорт Волгограда спустя три года возобновит рейсы в Узбекистан, Таджикистан и АрмениюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 