В Волгограде разыскивается подозреваемый в совершении тяжкого преступления

Происшествия 04.11.2018 17:03
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04.11.2018 17:03
Полиция устанавливает местонахождение Жданова Игоря Николаевича, 15.02.1968 года рождения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» . Правонарушение было совершенно в Красноармейском районе Волгограда. Также известно, подозреваемый не имеет определенного места жительства. Он был одет в черную или лакированную короткую куртку с капюшоном и серые джинсы.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: (8442) 93-01-11 - дежурная часть Управления МВД России по городу Волгограду, (8442) 93-76-53 - дежурная часть отдела полиции № 8 (Красноармейский район) Управления МВД России по городу Волгограду или каналам: «02», «112». Анонимность и конфиденциальность гарантируется.
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