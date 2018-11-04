



Для проверки версии, что ребенок мог утонуть, специалисты обследуют дно реки Тишанка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, следователи также проверят записи камер наружного наблюдения.

С момента потери мальчика прошли почти сутки. Пока поиски, как силами полиции, так и волонтеров, результатов не дали. Следователи уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ – «Убийство малолетнего».

Напомним , 4-летний глухонемой ребенок потерялся вчера днем в городе Михайловка Волгоградской области. Правоохранительные органы в очередной раз обращаются ко всем, кто располагает информацией о ребенке, позвонить по телефонам: 89377247370 или «02».







