В Волгоградской области пока не нашли пропавшего мальчика





К розыску привлечен сводный отряд из числа сотрудников полка патрульно-постовой службы управления МВД России по Волгограду, сотрудники уголовного розыска и кинологи. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области. Напомним, накануне в дежурную часть Отдела МВД России по г. Михайловке обратилась мать 4-летнего мальчика. Женщина сообщила о том, что в 14.00 часов ее 4-летний сын Матвей Чернышов ушел гулять на улицу и домой не вернулся. Незамедлительно личный состав отдела полиции был поднят по тревоге. Полицейские обследовали местности, строения, опрашивали возможных очевидцев и свидетелей. Приметы мальчика: на вид 4 года, рост 80-90 см., среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет: болоньевая сине-зеленая куртка, красная шапка, темные штаны. Мальчик глухонемой.

Полиция региона просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего ребенка, сообщить по телефону дежурной части Главного управления МВД России по Волгоградской области 30-43-45, дежурной части Отдела МВД России по г. Михайловке 8 (84463) 2-52-47, 02, или обратиться в ближайший отдел полиции. В поисках принимают участие и волонтеры, однако пока они безуспешны.



