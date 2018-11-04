Волгоградский «Ротор» проиграл во Владивостоке "Лучу" по пенальти





Ровно в 8 утра по волгоградскому времени начался выездной матч Волгоградского футбольного клуба «Ротор». Как сообщает ИА «Высота 102», игра проходила на выезде с командой «Луч» во Владивостоке.

Уже в первом тайме, на 30-й минуте хозяева поля повели в счете. Игрок "Ротора" Роман Бугаев "сфолил" и получил желтую карточку. Судья назначил пенальти в ворота волгоградцев и «Луч» использовал свой шанс. Гол забил Наиль Замалиев.

В целом по владению мяча далее игра проходила на равных. С небольшим преимуществом хозяева поля отличились по ударам в створ. Но сравнять "Ротору" счет не удалось. Поражение на выезде 1:0. До сегодняшнего матча "Ротор" располагался на 13-й строчке турнирной таблицы, а "Луч" - на 14-й.



