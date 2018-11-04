Спорт

Волгоградский «Ротор» проиграл во Владивостоке "Лучу" по пенальти

Спорт 04.11.2018 10:04
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04.11.2018 10:04


Ровно в 8 утра по волгоградскому времени начался выездной матч Волгоградского футбольного клуба «Ротор». Как сообщает ИА «Высота 102», игра проходила на  выезде с командой «Луч» во Владивостоке.
Уже в первом тайме, на 30-й минуте хозяева поля повели в счете. Игрок "Ротора"  Роман Бугаев "сфолил" и получил желтую карточку. Судья назначил пенальти в ворота волгоградцев и «Луч» использовал свой шанс. Гол забил Наиль Замалиев.
В целом по владению мяча далее игра проходила на равных. С небольшим преимуществом хозяева поля отличились по ударам в створ. Но сравнять "Ротору"  счет не удалось. Поражение на выезде 1:0. До сегодняшнего матча "Ротор" располагался на 13-й строчке турнирной таблицы, а "Луч" - на 14-й.

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