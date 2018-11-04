Происшествия

В Волгоградской области пропавший глухонемой мальчик мог уйти за километры от своего дома

Происшествия 03.11.2018 22:42
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03.11.2018 22:42


В Михайловке Волгоградской области организованы поиски четырехлетнего Матвея - мальчик глухонемой. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, с заявлением о пропаже ребенка обратились его родители сегодня около 15-00. Ребенок проживает в одном из частных домовладений города Михайловки. Сегодня днём он гулял недалёко от своего двора. Мать видела малолетнего сына около 14 часов, а буквально спустя полчаса мальчик пропал. В настоящее время в поисках принимают свыше 100 сотрудников правоохранительных органов, волонтёров и неравнодушных жителей. Следователями предпринимаются меры к установлению всех обстоятельств исчезновения ребёнка и места его нахождения. К месту ЧП из областного аппарата СКР направлены исполняющий обязанности заместителя руководителя регионального управления СКР и опытные следователи-криминалисты. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле руководства ведомства. Проверяется информация местной жительницы, со слов которой она видела разыскиваемого ребёнка около 17 часов - в это время, по сведениям женщины, мальчик проходил мимо её дома, который расположен в 2-х километрах от места жительства ребенка. Следственные органы обращаются ко всем, кто опознал мальчика и располагает информацией о месте его нахождения или возможном месте пребывания с просьбой сообщить эти сведения по телефонам 8(937)724-73-70 или «02». 

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