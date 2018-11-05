Экология

Волгоградскую область изучат на предмет затопления за 25 миллионов рублей

Экология 05.11.2018 10:59
588 0
05.11.2018 10:59


Открытый конкурс на определение границ затопления на территории Волгоградской области объявлен комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная стоимость контракта – 25 миллионов рублей. Исполнителю предстоит выполнить масштабную работу – провести инженерно-геодезические и гидрометеорологические изыскания, собрать данные от местных жителей, изучить результаты гидрологических наблюдений за последние 30 лет, обобщить сведения о режиме работы гидротехнических сооружений, чтобы в конечном итоге определить границы возможного затопления населенных пунктов. Исследования пройдут на территории всех районов области и городских округов, однако в списке фигурируют на все населенные пункты – всего около двухсот. В частности, в Волгограде будет изучена ситуация на о. Голодный, на о. Сарпинский, в Волжском – на острове Зеленый. Еще одна масштабная территория исследований – Волго-Ахтубинская пойма. Предполагается, что исследование должно продлиться год, в три этапа. 
Напомним, весной этого года в Волгоградской области в результате самого сильного паводка за последние 15 лет в зону затопления попали более 10 районов. Инфраструктуре региона был причинен серьезный ущерб.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
На бобах: муниципалитетам Волгоградской области пригрозили оставить без денег за свалки
09.10.2018 08:36
5252 5
Управляющие компании Волгограда «подложили свинью» Городищенскому району
27.10.2018 17:11
5553 0
Белки из Подмосковья расплодились на Мамаевом кургане в Волгограде
10.10.2018 13:15
6497 5
Экология
02.11.2018 18:19
Экология 02.11.2018 18:19
4258 5 Обсудить

0
Далее
Экология
31.10.2018 12:17
Экология 31.10.2018 12:17
9214 20 Обсудить

0
Далее
Экология
30.10.2018 16:17
Экология 30.10.2018 16:17
1173 5 Обсудить

0
Далее
Экология
29.10.2018 06:10
Экология 29.10.2018 06:10
2950 0 Обсудить

0
Далее
Экология
27.10.2018 17:11
Экология 27.10.2018 17:11
5553 0 Обсудить

0
Далее
Экология
26.10.2018 17:48
Экология 26.10.2018 17:48
7795 3 Обсудить

0
Далее
Экология
25.10.2018 11:25
Экология 25.10.2018 11:25
5989 4 Обсудить

0
Далее
Экология
20.10.2018 09:31
Экология 20.10.2018 09:31
3521 0 Обсудить

0
Далее
Экология
19.10.2018 09:06
Экология 19.10.2018 09:06
3492 17 Обсудить

0
Далее
Экология
18.10.2018 13:55
Экология 18.10.2018 13:55
1656 11 Обсудить

0
Далее
Экология
14.10.2018 15:16
Экология 14.10.2018 15:16
7381 0 Обсудить

0
Далее
Экология
10.10.2018 14:18
Экология 10.10.2018 14:18
4575 9 Обсудить

0
Далее
Экология
10.10.2018 13:15
Экология 10.10.2018 13:15
6497 5 Обсудить

0
Далее
Экология
09.10.2018 08:36
Экология 09.10.2018 08:36
5252 5 Обсудить

0
Далее
Экология
08.10.2018 11:15
Экология 08.10.2018 11:15
2873 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:12
В Волгограде жильцы дома ходят в туалет с зонтикомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:35
Волгоградское бездорожье: зрелищные гонки стартовали на берегу ВолгиСмотреть фотографии
12:09
В пустующем здании волгоградского ЦУМа «прописались» театральные куклыСмотреть фотографии
11:28
«Ничего себе!»: Волгоградский ЦУМ впервые распахнул двери для губернатора и его командыСмотреть фотографии
11:15
Водитель чудом спасся из горящего Mercedes на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:59
Волгоградскую область изучат на предмет затопления за 25 миллионов рублейСмотреть фотографии
08:39
Работы в канализационном колодце обернулись тяжелым отравлением двух мужчин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:32
Два человека погибли во время пожара в частном доме в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:05
Установлена причина смерти 4-летнего мальчика из Михайловки Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде разыскивается подозреваемый в совершении тяжкого преступленияСмотреть фотографии
16:58
В День народного единства волгоградцы "заряжали" в танце дружбы и добраСмотреть фотографииCмотреть видео
15:55
В Волгограде будущие кондитеры и мебельщики готовы штурмовать Национальный чемпионат профмастерстваСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде подняли четыре главных колокола на звоницу храма Александра НевскогоСмотреть фотографии
12:21
В Волгоградской области нашли тело пропавшего ребенка в уличном туалете (ФОТО) Смотреть фотографии
10:57
В Волгоградской области для поиска глухонемого мальчика задействуют водолазовСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области пока не нашли пропавшего мальчикаСмотреть фотографии
10:04
Волгоградский «Ротор» проиграл во Владивостоке "Лучу" по пенальтиСмотреть фотографии
10:01
«Минин и Пожарский – создатели азбуки»: Волгоградцы пофантазировали на тему истории Дня народного единстваCмотреть видео
22:42
В Волгоградской области пропавший глухонемой мальчик мог уйти за километры от своего домаСмотреть фотографии
19:40
В Волгограде на турнире памяти погибших сотрудников ФСБ школьники показали успехи в кудоСмотреть фотографии
18:27
Замгендиректора волгоградского оборонного предприятия «Титан-Баррикады» арестован на 2 месяцаСмотреть фотографии
17:11
Первый в истории Волгограда матч мировой лиги по водному поло завершился победой сборной РоссииСмотреть фотографии
16:18
Экс-депутат призналась, что нечестным путем стала самой богатой дамой в Волгоградской гордумеСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде иномарка врезалась в столб из-за ошибки водителяСмотреть фотографии
13:47
В Волгограде на оборонном предприятии «Титан-Баррикады» вновь выявлено крупное хищениеСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области задержали пьяных угонщиковСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде расскажут истории разбитых и счастливых сердецСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области коллекторы заберут у должников 1,5 миллиарда рублей за капремонтСмотреть фотографии
10:00
«Сломал все, что можно»: В Волгоградской больнице врачи спасают пилота, упавшего с самодельным дельтопланом
19:49
Жители Волгограда рады трем дням выходных по поводу малознакомого праздника Cмотреть видео
Реклама
Реклама
 