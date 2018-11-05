Волгоградскую область изучат на предмет затопления за 25 миллионов рублей

Экология 05.11.2018 10:59
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05.11.2018 10:59
Открытый конкурс на определение границ затопления на территории Волгоградской области объявлен комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная стоимость контракта – 25 миллионов рублей. Исполнителю предстоит выполнить масштабную работу – провести инженерно-геодезические и гидрометеорологические изыскания, собрать данные от местных жителей, изучить результаты гидрологических наблюдений за последние 30 лет, обобщить сведения о режиме работы гидротехнических сооружений, чтобы в конечном итоге определить границы возможного затопления населенных пунктов. Исследования пройдут на территории всех районов области и городских округов, однако в списке фигурируют на все населенные пункты – всего около двухсот. В частности, в Волгограде будет изучена ситуация на о. Голодный, на о. Сарпинский, в Волжском – на острове Зеленый. Еще одна масштабная территория исследований – Волго-Ахтубинская пойма. Предполагается, что исследование должно продлиться год, в три этапа.
Напомним, весной этого года в Волгоградской области в результате самого сильного паводка за последние 15 лет в зону затопления попали более 10 районов. Инфраструктуре региона был причинен серьезный ущерб.
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