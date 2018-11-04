Спорт

В Волгограде на турнире памяти погибших сотрудников ФСБ школьники показали успехи в кудо

Спорт 03.11.2018 19:40
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03.11.2018 19:40


Второй открытый турнир по современному полноконтактному боевому единоборству - кудо, посвящённый памяти сотрудников ФСБ, погибших при исполнении обязанностей военной службы, состоялся сегодня в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". В клубе "Боец", расположенном  в МОУ ДЮСШ №23,  встретились  100 спортсменов от 7 до 14 лет из спортшкол Волгограда и Волжского. Помимо юношей в соревнованиях также участвовали и девочки. Мероприятие проходило при поддержке сотрудников регионального управления ФСБ, многие из которых сами занимаются единоборствами. Несмотря на то, что бои длились в среднем около двух минут, по эмоциям и накалу они не уступали длительным поединкам. Юных спортсменов болельщики и зрители поддерживали аплодисментами – за победу ребята бились до последнего.

 
Для многих детей этот турнир стал возможностью продемонстрировать свою боевую технику и умения. Заместитель начальника УФСБ России по Волгоградской области Алексей Саулин отметил, что спорт - это важная составляющая повседневной жизни и именно с него должен начинаться правильный путь во взрослую жизнь. 


Спортсмены, занявшие призовые места, получили  медали  и грамоты. Самых лучших и волевых бойцов турнира наградили  кубками. Ребята признались, что для них  участие в турнире, посвященном памяти погибших при исполнении своего долга сотрудников ФСБ, большая ответственность и в то же время возможность показать свои спортивные успехи. Подобный турнир планируется провести и в следующем году. К слову, в прошлом году в таких соревнованиях встречались спортсмены-кикбоксеры. 


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