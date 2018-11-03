







Первый в истории Волгограда матч мировой лиги по водному поло прошел сегодня в бассейне ЦВВС на Семи ветрах, сообщает ИА «Высота 102». В городе–герое встретились национальные сборные Испании и России. Неординарное для Волгограда событие собрало большое количество зрителей, трибуны были заполнены полностью. В упорном и захватывающем противостоянии верх одержали россиянки, которые доминировали практически на протяжении всей игры, несмотря на то, что титулованные испанки были как всегда техничны и прекрасно реализовывали время в большинстве. Но сборная России была неотразима в контратаках.









Кроме того, наши ворота великолепно защищала Анна Карнаух - вратарь была признана лучшим игроком матча. Счет игры 12:9. Представительница волгоградского клуба «Спартак» Ольга Горбунова стала автором четырех мячей. Этим матчем дан старт первого тура мировой лиги нового сезона в европейской квалификации. Сборная Испании - действующий вице-чемпион мира, бронзовый призер Кубка и чемпионата Европы-2018, сборная России - бронзовый медалист Олимпийских Игр-2016 и чемпионата планеты -2017, а также призер Кубков Европы и мира. В составе сборной России неизменно играют представительницы волгоградской школы, возглавляет национальную команду также волгоградец - Александр Гайдуков.







Водное поло для Волгоградской области один из знаковых видов спорта. В этом году в национальном первенстве дебютирует сборная региона среди девушек до 17 лет. В минувшем сезоне юноши (до 21 года) стали победителями IV летней Спартакиады молодежи России. Водное поло для Волгоградской области один из знаковых видов спорта. В этом году в национальном первенстве дебютирует сборная региона среди девушек до 17 лет. В минувшем сезоне юноши (до 21 года) стали победителями IV летней Спартакиады молодежи России.









Волгоградский «Спартак» является на сегодня одним из сильнейших ватерпольных клубов страны и самым титулованным в Волгоградской области. Мужская команда – 12-кратный чемпион России и 12-кратный обладатель национального кубка и победитель Кубка Европы-2014. Семь игроков из Волгоградской области в составе сборной страны завоевывали медали на Олимпийских Играх.



