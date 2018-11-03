В Волгограде иномарка врезалась в столб из-за ошибки водителя

Происшествия 03.11.2018 16:14
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03.11.2018 16:14
В Тракторозаводском районе Волгограда "Фиат" под управлением женщины врезался в световую опору. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, автолюбительница во время разворота не предоставила преимущество отечественной «семерке». В результате «Жигули» снес «Фиат» в столб. Водитель иномарки доставлена в больницу. Предварительный диагноз – перелом лучевой кости.
Фото из группы "Жесть Волгограда" вконтакте.
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