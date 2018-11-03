В Волгоградской области задержали пьяных угонщиков

Происшествия 03.11.2018 11:45
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03.11.2018 11:45
В Урюпинском районе Волгоградской области нетрезвая парочка устроила настоящий переполох. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 19-летний парень и 31-летняя женщина, употребив спиртные напитки, вечером отправились гулять по улице и заметили автомобиль, стоящий перед воротами одного из домов. Обнаружив, что автомашина не заперта, они сели в транспортное средство и поехали кататься по ночным улицам. Мужчина, севший за руль в нетрезвом состоянии, повредил кузов машины, наезжая на деревья и другие препятствия. А позже, не справившись с управлением, совершил столкновение с другим автотранспортным средством. В отношении задержанных полицейскими возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору». Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба.
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