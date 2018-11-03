Политика

Экс-депутат призналась, что нечестным путем стала самой богатой дамой в Волгоградской гордуме

Политика 03.11.2018 16:18
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03.11.2018 16:18


Сделка, в результате которой экс-депутат Ольга Толоконникова стала самой богатой дамой в Волгоградской гордуме, оказалась притворной. Как сообщает ИА «Высота 102»,  к таким выводам пришел арбитражный суд региона в рамках дела о банкротстве бывшей народной избранницы. 
Напомним, в 2016 году тогда еще городской депутат Ольга Толоконникова официально показала свыше 13 млн рублей дохода. В итоге она возглавила рейтинг самых обеспеченных народных избранниц  в Волгограде. Однако вскоре общественности стало известно о многомиллионных долгах "слуги народа" различным  банкам, которые не вязались с шикарной декларацией о доходах депутата. Нардепа в ноябре 2017 года даже уволили из муниципального учреждения, где она трудилась замдиректора, за то, что  препятствовала принудительному удержанию с собственной зарплаты долгов. Чуть позже ее исключили из думской фракции партии «Единая Россия». С депутатским мандатом Толоконникова рассталась в сентябре 2018 года, после избрания нового созыва гордумы.
В январе 2018 года арбитражный суд Волгоградской области признал Ольгу Толоконникову банкротом. В ходе конкурсного производства финансовый управляющий поставил ребром вопрос о происхождении колоссальной суммы доходов в декларации депутата. Тогда-то и выяснилось, что в 2016 году народная избранница продала квартиру площадью 123 квадратных метра в центре Волгограда собственной матери за 12 млн рублей. В суде же должница пояснила, что на деле подразумевалось дарение. Сделка купли-продажи якобы оформлялась с целью получения налоговых преференций. В 2017 году мать обратно продала квартиру дочери, но снова «формально». В комиссии по противодействии коррупции гордумы при изучении декларации о доходах за 2016 год депутата обратили внимание на исчезновение квартиры. «В связи с этим должник поправила декларацию и указала в соответствующей графе доход 12 млн рублей, который в действительности не получала», - говорится в материалах арбитражного суда. 
Квартиру в элитном доме у экс-депутата  в пользу погашения долгов суд не отнимет. Это жилье для Толоконниковой и двоих ее детей является единственным. Остальное имущество бывшей представительницы гордумы вряд ли поможет  ей расплатиться с кредиторами, которым она задолжала несколько миллионов рублей. Во владении у Толоконниковой финансовый управляющий отыскал лишь несколько компьютеров, микроволновую печь и кулер, оцененные в 15 тысяч рублей.

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