В пойме реки Царица в Волгограде нашли вторую свалку с химикатами





Волгоградские активисты общероссийского народного фронта провели экологическую акцию по уборке несанкционированной свалки химикатов. Она была обнаружена жителями областного центра на территории поймы реки Царица около поселка Ангарский Дзержинского района. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ.

В непосредственной близости от родника были свалены коробки с канистрами, в которых, судя по маркировке, содержатся инсектициды и пестициды. Этот тип химикатов принадлежит к III и IV классам опасности, запрещенным к использованию в водоохранной зоне. На место выезжали специалисты облкомприроды, природоохранной прокуратуры, которые взяли пробы почвы и воды, однако свалка так и осталась на месте. Активисты ОНФ обратились к представителям лицензированной компании, которая специализируется на утилизации таких отходов, где оказали содействие в транспортировке, хранении и дальнейшей утилизации найденных химикатов.









Силами общественников с территории поймы реки Царица было убрано и вывезено более 400 канистр с пестицидами. Опасная жидкость будет размещена в специальных герметичных емкостях на складе компании до последующей транспортировки на утилизацию.

В ходе акции по ликвидации свалки на территории поймы активисты ОНФ обнаружили еще одну свалку с химикатами. Среди большого количества строительного и бытового мусора также сброшены канистры со схожей маркировкой и упаковкой. В ближайшее время активисты ОНФ возьмут в работу и эту находку.







