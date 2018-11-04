«Минин и Пожарский – создатели азбуки»: Волгоградцы пофантазировали на тему истории Дня народного единства
Общество 04.11.2018 10:01
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04.11.2018 10:01
Сегодня в России отмечают День народного единства. В преддверии праздника журналисты ИА «Высота 102» решили выяснить, знают ли жители Волгограда о его существовании и насколько хорошо они знакомы с его историей. Некоторых горожан вопрос врасплох не застал, но прозвучали и совершенно неожиданные ответы. Подробности - в видеосюжете. К слову, сегодня основные праздничные мероприятия пройдут на площадках интерактивного музея "Россия - моя история" в Волгограде с 12-00 до 15-00. Здесь состоятся гастрономические ярмарки, волгоградцы смогут поучаствовать в конкурсах и посмотреть выступления творческих коллективов.
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