Общество

«Минин и Пожарский – создатели азбуки»: Волгоградцы пофантазировали на тему истории Дня народного единства

Общество 04.11.2018 10:01
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04.11.2018 10:01

Сегодня в России отмечают День народного единства. В преддверии праздника  журналисты ИА «Высота 102» решили выяснить, знают ли жители Волгограда о его существовании  и насколько хорошо они знакомы с его историей. Некоторых горожан вопрос врасплох не застал, но прозвучали и совершенно неожиданные ответы.  Подробности - в видеосюжете. К слову, сегодня основные праздничные мероприятия пройдут на площадках интерактивного музея "Россия - моя история" в Волгограде с 12-00 до 15-00. Здесь состоятся гастрономические ярмарки, волгоградцы смогут поучаствовать в конкурсах и посмотреть выступления творческих коллективов. 


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