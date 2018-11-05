В Волгограде жильцы дома ходят в туалет с зонтиком

«Я бессилен что-либо сделать для того, чтобы моя больная мама могла пожить достойно, в человеческих условиях столько, сколько отведено судьбой…». Об этом заявил ИА «Высота 102» житель Волгограда Никита Захаров, который вынужден был бросить работу, чтобы ухаживать за самым родным человеком.

Проживают они в общежитии по проспекту имени Ленина, 79, в Краснооктябрьском районе. Беда пришла в мае нынешнего года, когда в доме случился порыв центрального отопления, в результате обе комнаты были затоплены. Поток лился на головы такой, что по квартире с зонтиком ходили, в том числе и в туалет. Обращения в управляющую компанию ООО «ЖЭК», по вине которой это случилось, ни к чему не привели: трубу не заменили, ремонт делать отказались.

«Я обращался в УК «ЖЭК» и раньше, просил: устраните неполадки, ведь начнется отопительный сезон, опять труба лопнет», - рассказывает Никита. Однако, судя по всему, это был глас вопиющего в пустыне. «Но самое страшное, - у меня очень серьезно больна мама. Она перенесла несколько операций, является инвалидом первой группы. Я не мог смириться с тем, что она живет в квартире с мокрыми стенами, которые стали покрываться плесенью и грибком. Ей нельзя дышать сыростью, это ее окончательно погубит», - продолжает он свой рассказ и голос его дрожит.

В итоге занял денег, отремонтировал полностью обе комнаты. А тут и отопительный сезон подоспел. И 27 октября при пробном включении жилье снова затопило. Но уже горячей водой. А ровно через три дня, 30 октября, потоп снова повторился, и в доме отключили отопление. Но руководству ООО «ЖЭК» было, видимо, не до проблем больной женщины и ее сына. Решать вопрос с теплом стали другие люди, только не УК.

«Я благодарен помощникам депутата Госдумы Анны Кувычко, депутату волгоградской гордумы Владлену Колесникову, главе администрации Краснооктябрьского района Ивану Дронову. Они очень оперативно решили вопрос: и труба была тут же заменена, и отопление включено, - рассказывает Никита Захаров. – Но как жить дальше больному человеку в условиях, если снова отклеились обои, кругом сыро, опять пошел грибок, погибла мебель? Где мы возьмем деньги на новый ремонт?».

Примечательно, что еще 12 сентября 2018 года Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес решение об удовлетворении исковых требований матери Никиты, Лидии Ивановны Захаровой, к ООО «ЖЭК» о взыскании с управляющей компании ущерба на сумму более 150 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу 18 октября 2018 года, выдан исполнительный лист. Однако в управляющей компании заявляют, что денег у них нет, а в арбитражном суде находится дело о признании их компании банкротом.

«Абсурдная, тупиковая ситуация, из которой я просто не вижу выхода. Для кого пишутся тогда законы, согласно которым управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные безопасные условия проживания граждан? И что вред, причиненный имуществу потребителя, подлежит возмещению в полном объеме? И где гарантия, что кошмар не повторится снова и мы не будем ходить в туалет с зонтиком», - задается вопросами Никита Захаров. Но самое ужасное, повторяет он, что самый родной и близкий ему человек вынужден жить в невыносимых условиях. «Я даже кредит не могу взять, потому что все деньги – и моя маленькая пенсия, и матери – уходят на лекарства и коммунальные услуги. Мне элементарно нечем будет расплатиться. А желание только одно: чтобы близкий человек мог еще пожить. Просто по-человечески».



