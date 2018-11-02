В Волгограде трое убийц-расчленителей пошли под суд

Расследования 02.11.2018 16:43
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02.11.2018 16:43
Три жителя Волгограда обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, в апреле этого года трое мужчин в ходе бытовой ссоры убили, а потом расчленили одного из своих коллег. Изуродованные части тела выбросили на свалку Городищенского района.
По версии следствия, жестокая расправа произошла в цехе по производству мебели. Во время распития алкоголя завязалась драка. Трое мужчин избили, связали руки скотчем и подвесили на крюк своего коллегу - сборщика мебели. И в таком положении несколько раз ударили его ножом в шею и грудь. А труп распилили бензопилой и сложили в полиэтиленовые пакеты.
Преступление раскрыли по горячим следам и на следующий день мужчин задержали. Вину в зверском убийстве признал только один из обвиняемых. Задержанные под стражей, им предъявлено обвинение по статье 105 п.2 — убийство, совершенное группой лиц. Наказание вплоть до пожизненного заключения.
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