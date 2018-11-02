Расследования

В Волгограде трое убийц-расчленителей пошли под суд

Расследования 02.11.2018 16:43
1657 0
02.11.2018 16:43


Три жителя Волгограда обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, в апреле этого года трое мужчин в ходе бытовой ссоры убили, а  потом расчленили одного из своих коллег. Изуродованные части тела выбросили на свалку Городищенского района.
По версии следствия, жестокая расправа произошла в цехе по производству мебели. Во время распития алкоголя завязалась драка. Трое мужчин избили, связали руки скотчем и подвесили на крюк своего коллегу - сборщика мебели. И в таком положении несколько раз ударили его ножом в шею и грудь. А труп распилили бензопилой и сложили в полиэтиленовые пакеты.
Преступление раскрыли по горячим следам и на следующий день мужчин задержали. Вину в зверском убийстве признал только один из обвиняемых. Задержанные под стражей, им предъявлено обвинение по статье 105 п.2 — убийство, совершенное группой лиц. Наказание вплоть до пожизненного заключения.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Дело закрыли: В Волгограде отец погибшего в школе подростка судится с департаментом образования
12.10.2018 15:37
14892 9
«Где деньги, Зин?»: в Волгограде за ремонт объекта ЧМ-2018 строителям должны миллионы рублей
16.10.2018 15:04
13274 16
В Волжском застройщики ЖК «АхтубаСитиПарк» пошли под суд
25.10.2018 17:43
11532 5
Расследования
02.11.2018 17:28
Расследования 02.11.2018 17:28
2135 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
02.11.2018 12:02
Расследования 02.11.2018 12:02
2345 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.11.2018 15:56
Расследования 01.11.2018 15:56
2672 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
31.10.2018 11:15
Расследования 31.10.2018 11:15
4602 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
31.10.2018 10:44
Расследования 31.10.2018 10:44
3361 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.10.2018 12:14
Расследования 30.10.2018 12:14
2738 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.10.2018 15:50
Расследования 29.10.2018 15:50
9608 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.10.2018 15:14
Расследования 29.10.2018 15:14
6745 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.10.2018 12:04
Расследования 29.10.2018 12:04
4762 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.10.2018 12:15
Расследования 26.10.2018 12:15
10449 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.10.2018 08:12
Расследования 26.10.2018 08:12
3285 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.10.2018 17:43
Расследования 25.10.2018 17:43
11532 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.10.2018 14:54
Расследования 25.10.2018 14:54
8560 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2018 14:50
Расследования 24.10.2018 14:50
9089 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.10.2018 13:07
Расследования 24.10.2018 13:07
3114 17 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:36
В Волгограде общественники проверили «пульс» у сотрудников неотложкиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:19
В пойме реки Царица в Волгограде нашли вторую свалку с химикатамиСмотреть фотографии
17:28
Директор турагентства в Волгоградской области стала фигурантом уголовного дела за обман клиентовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:09
Береги финансы смолоду: Минфин РФ при поддержке Сбербанка научил волгоградскую молодёжь распоряжаться личными финансамиСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде трое убийц-расчленителей пошли под судСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде окончательно «похоронили» две маршруткиСмотреть фотографии
15:42
«Сады Придонья» получили одобрение диетологов и нутрициологовСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде "Концессии водоснабжения" задолжали за вред природе 60 миллионов рублейСмотреть фотографии
15:22
Аэропорт Волгограда спустя три года возобновит рейсы в Узбекистан, Таджикистан и АрмениюСмотреть фотографии
15:16
Промсвязьбанк первым на рынке совершил сделку с МФО по тендерному кредитованию через специальные счета 44-ФЗСмотреть фотографии
14:40
Лже-невеста из Волгоградской области развела гражданина Германии на 12 тысяч евроСмотреть фотографии
14:13
Два города Волгоградской области в День единства заказали одного певца на двоихСмотреть фотографии
13:06
«Ротор» заплатит за игру с «Лучом» из Владивостока более 2 миллионов рублейСмотреть фотографии
12:37
Сто заполненных анкет кандидатов для работы в АО «КАУСТИК» – итоги «Дня твоей карьеры -2018»Смотреть фотографии
12:36
В Волгоградской области больше торгуют, чем производятСмотреть фотографии
12:02
Волгоградский филиал Россельхозбанка выделил более 3 млрд рублей на сезонные полевые работыСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области председатель кредитного кооператива «зажал» от пайщиков 36 миллионов рублейСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде полковник полиции умер на рабочем местеСмотреть фотографии
10:57
Студенты сразились в интеллектуальном поединке за кубок «Ростелекома»Смотреть фотографии
10:30
В Волжском бывший заключенный отоварился и поел на фальшивые деньгиСмотреть фотографии
10:28
Жители Волгоградской области набирают все больше и больше кредитовСмотреть фотографии
08:12
В Волгоградской области под колесами автомобиля погибла школьницаСмотреть фотографии
19:56
Хоть в палатках ночуйте: губернатор Волгоградской области конкретно поговорил со строителями моста через Ахтубу Cмотреть видео
19:54
В Волгограде «Народный контроль» нагрянул в детские игровые комнатыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
В Волгограде жильцы дома заставили УК залатать крышу до капремонтаСмотреть фотографии
17:16
В Волжском женщина-водитель взяла расписку со школьника, которого сбилаСмотреть фотографии
16:50
Холостой залп «Авроры»: В Волгограде управляющая компания назначила себя управлять домомСмотреть фотографии
16:47
Дробим и подметаем: мэрия Волгограда закупает парк техники для чистоты на треть миллиарда рублейСмотреть фотографии
15:56
В Волжском отправили в колонию водителя за гибель в ДТП многодетной мамыСмотреть фотографии
15:19
Находящийся в розыске экс-депутат Госдумы от Волгоградской области задолжал по кредитам Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 