В Волгограде трое убийц-расчленителей пошли под суд





По версии следствия, жестокая расправа произошла в цехе по производству мебели. Во время распития алкоголя завязалась драка. Трое мужчин избили, связали руки скотчем и подвесили на крюк своего коллегу - сборщика мебели. И в таком положении несколько раз ударили его ножом в шею и грудь. А труп распилили бензопилой и сложили в полиэтиленовые пакеты.

Преступление раскрыли по горячим следам и на следующий день мужчин задержали. Вину в зверском убийстве признал только один из обвиняемых. Задержанные под стражей, им предъявлено обвинение по статье 105 п.2 — убийство, совершенное группой лиц. Наказание вплоть до пожизненного заключения.

Три жителя Волгограда обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, в апреле этого года трое мужчин в ходе бытовой ссоры убили, а потом расчленили одного из своих коллег. Изуродованные части тела выбросили на свалку Городищенского района.