Общество

В Волгограде "Концессии водоснабжения" задолжали за вред природе 60 миллионов рублей

Общество 02.11.2018 15:29
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02.11.2018 15:29


Росприроднадзор по Волгоградской области требует от ООО «Концессии водоснабжения» погашения задолженности за негативное воздействие на окружающую среду. Как сообщили ИА «Высота 102» в арбитражном суде Волгоградской области, размер задолженности по плате за выбросы вредных  веществ в атмосферный воздух за 2016 год составил более 2 миллионов рублей, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты за этот же  год -  около 51,5 миллиона рублей. С учетом пени сумма долга  за это время набежала почти до 60 миллионов рублей. Первое заседание назначено на конец декабря. 

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