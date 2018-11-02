В Волгограде "Концессии водоснабжения" задолжали за вред природе 60 миллионов рублей





Росприроднадзор по Волгоградской области требует от ООО «Концессии водоснабжения» погашения задолженности за негативное воздействие на окружающую среду. Как сообщили ИА «Высота 102» в арбитражном суде Волгоградской области, размер задолженности по плате за выбросы вредных веществ в атмосферный воздух за 2016 год составил более 2 миллионов рублей, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты за этот же год - около 51,5 миллиона рублей. С учетом пени сумма долга за это время набежала почти до 60 миллионов рублей. Первое заседание назначено на конец декабря.



