Общество 02.11.2018 18:36
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02.11.2018 18:36
2018 год стал особенным, если не поворотным в работе системы здравоохранения Волгограда. К чемпионату мира по футболу медицинскую инфраструктуру обновили местами до неузнаваемости. Чего стоит одна реконструкция больницы №25. Но и городская станция «Скорой помощи», расположенная по-соседству, тоже ощутила позитивные перемены. В диспетчерском пункте подготовлено помещение, и оно уже технически оснащено, для единой диспетчерской службы Волгоградской области по приему вызовов «Скорой помощи». В ближайшее время проект будет запущен.
Этим летом сотрудники неотложки наконец получили долгожданную новую форму. Всего для региона было закуплено свыше 1700 комплектов. Зимний вариант одежды фельдшеры сегодня продемонстрировали в ходе выездного рабочего совещания на станции "Скорой помощи", которое провела депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Народный контроль» Анна Кувычко. Год назад народные контролеры уже встречались с фельдшерами. Тогда активисты движения и его лидер Анна Кувычко организовали полезный эксперимент – провели смену в составе бригады «Скорой помощи». Озвученные медиками замечания и проблемы активисты взяли на карандаш и пообещали оказать содействие. Тогда-то из уст фельдшеров и прозвучала просьба о замене формы. Кроме того, медики пожаловались, что далеко не всегда чувствуют себя в безопасности, заходя в чужие дома. Так и родилась идея оснастить врачей скорой помощи видеорегистраторами. Прошел год и проект реализован. Теперь, как заявила депутат Госдумы, нужно сделать так, чтобы опыт нашего региона распространился на всю Россию. Соответствующие документы для реализации инициативы уже находятся в проработке.
О мерах по обеспечению безопасности врачей в марте текущего года говорил и президент России Владимир Путин. Он дал поручение профильным структурам установить ответственность «за совершение действий, препятствующих осуществлению медицинскими работниками профессиональной деятельности».
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