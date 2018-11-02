



С просьбой найти мошенницу, которая обманом выманила 12 тысяч евро, обратился в полицию гражданин Германии. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 48-летний мужчина в августе текущего года познакомился на сайте знакомств с неизвестной, представившейся 37-летней жительницей города Дубовка. Женщина пожаловалась интернет-ухажеру, что из-за штрафов не может выехать для личного знакомства в Германию из России. Влюбленный немец выслал необходимую сумму своей "невесте". Однако, когда он приехал в Дубовку для того, чтобы сделать предложение, по указанному адресу он ее не обнаружил. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.



