Происшествия

Лже-невеста из Волгоградской области развела гражданина Германии на 12 тысяч евро

Происшествия 02.11.2018 14:40
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02.11.2018 14:40


С просьбой найти мошенницу, которая обманом выманила 12 тысяч евро, обратился в полицию гражданин Германии. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 48-летний мужчина в августе текущего года познакомился на сайте знакомств с неизвестной, представившейся 37-летней жительницей города Дубовка. Женщина пожаловалась интернет-ухажеру, что из-за штрафов не может выехать для личного знакомства в Германию из России. Влюбленный немец выслал необходимую сумму своей "невесте". Однако, когда он приехал в  Дубовку для того, чтобы сделать предложение,  по указанному  адресу он ее не обнаружил. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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