Два города Волгоградской области в День единства заказали одного певца на двоих





Нелегким ожидается предстоящее воскресенье – 4 ноября – для солиста группы «Корни» Александра Бердникова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные программы празднования администрации Волгограда и Волжского, выяснилось, что в один день певец проведет сразу два концерта. Так, в Волгограде солист группы «Корни» выступит на площадке около интерактивного музея примерно в 14-00. До этого Александр Бердников споет в Волжском на площади Ленина, где также будут проходить праздничные мероприятия в День единства. Интересно, что из группы, где четыре солиста, был заказан лишь один артист. По информации «Высоты 102», такой "эконом-вариант" был выбран сознательно, так как лишних денег в бюджетах двух городов на приезжих звезд нет, а разочаровывать горожан, привыкших к таким "подаркам", власти не захотели.