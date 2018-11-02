Аэропорт Волгограда спустя три года возобновит в декабре рейсы в три страны ближнего зарубежья - Узбекистан, Таджикистан и Армению, сообщил корреспонденту ТАСС Игорю Каленичу гендиректор ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Сергей Дмитриев, передает ИА «Высота 102».

По данным пресс-службы авиаузла, самолеты из Волгограда летали в Душанбе и Ташкент в 2015 году, в Ереван рейсы выполнялись в 2014-2015 годах, затем они были прекращены.

«Рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A320", - сказал гендиректор аэропорта. По его словам, волгоградский аэропорт выступает здесь как один из ближайших российских регионов со стороны юго-восточных направлений. "Это будет интересный для нас пассажиропоток, мы говорим о потоке трудовых мигрантов, входной путь для них будет теперь и в аэропорту Волгограда. Сейчас они используют автомобильный транспорт или железную дорогу, он... длительный и недостаточно безопасный".

Кроме того, в начале января из волгоградского аэропорта возобновятся прямые рейсы на Пхукет (Таиланд). Пассажиропоток по итогам 2018 года ожидается рекордным и составит 1,170 млн человек. Это на 17% больше прошлогоднего рекорда. "Прогнозируемый пассажиропоток в 2019 году - около 1,37 млн человек", - сказал ТАСС Дмитриев.

"Всего "Новапорт" (аэропорт Волгоград входит в состав группы "Новапорт Холдинг" - прим. ТАСС) вложил в реконструкцию волгоградского авиаузла 3,1 млрд рублей, в результате чего построены два новых терминала. В марте 2019 года мы приступаем к окончательному этапу модернизации, общий объем инвестиций "Новапорта" составит 2,2 млрд рублей. Эти средства пойдут на архитектурное объединение двух терминалов, мы получим 18 тыс. кв. м дополнительных площадей, впервые в аэропорту будут оборудованы четыре телетрапа. Полностью завершить модернизацию аэровокзала планируем в 2020 году", - сказал Дмитриев.

Волгоград - третий город после Москвы и Санкт-Петербурга, где в рамках федеральной программы установлено новейшее метеоборудование, позволяющее совершать посадку в условиях сильного тумана. Три года назад в аэропорту была построена новая взлетно-посадочная полоса, была обновлена вся инфраструктура аэродромного комплекса - перроны, рулежные дорожки, из федерального бюджета на эти цели было направлено 3,6 млрд рублей. "В этом году мы еще получили технические средства охраны периметра. Теперь на 15 км периметра нашего аэропорта установлено около 600 камер, которые фиксируют все передвижения и возможные акты незаконного вмешательства. Общая сумма инвестиций составила 211 млн рублей, таким тоже не все аэропорты могут похвастаться", - отметил собеседник агентства.

В настоящее время в России реализуется проект "Великие имена России" - в честь выдающихся соотечественников планируется дать дополнительны названия 45 российским аэропортам, в том числе волгоградскому аэропорту, который зачастую называют Гумрак - так назван ближайший к аэропорту поселок Волгограда. Еще до этой инициативы два года назад волгоградские ветераны предложили губернатору Андрею Бочарову назвать аэропорт Волгограда Сталинградом. Тогда глава региона ответил, что этот вопрос требует проработки. В предварительный список дополнительных названий для аэропорта вошли также имена героев Сталинградской битвы Жукова, Чуйкова, Павлова, летчика Маресьева, композитора Пахмутовой и другие.