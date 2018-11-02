Газетный киоск 02.11.2018 15:22
649 4
02.11.2018 15:22
Аэропорт Волгограда спустя три года возобновит в декабре рейсы в три страны ближнего зарубежья - Узбекистан, Таджикистан и Армению, сообщил корреспонденту ТАСС Игорю Каленичу гендиректор ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Сергей Дмитриев, передает ИА «Высота 102».
По данным пресс-службы авиаузла, самолеты из Волгограда летали в Душанбе и Ташкент в 2015 году, в Ереван рейсы выполнялись в 2014-2015 годах, затем они были прекращены.
«Рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A320", - сказал гендиректор аэропорта. По его словам, волгоградский аэропорт выступает здесь как один из ближайших российских регионов со стороны юго-восточных направлений. "Это будет интересный для нас пассажиропоток, мы говорим о потоке трудовых мигрантов, входной путь для них будет теперь и в аэропорту Волгограда. Сейчас они используют автомобильный транспорт или железную дорогу, он... длительный и недостаточно безопасный".
Кроме того, в начале января из волгоградского аэропорта возобновятся прямые рейсы на Пхукет (Таиланд). Пассажиропоток по итогам 2018 года ожидается рекордным и составит 1,170 млн человек. Это на 17% больше прошлогоднего рекорда. "Прогнозируемый пассажиропоток в 2019 году - около 1,37 млн человек", - сказал ТАСС Дмитриев.
"Всего "Новапорт" (аэропорт Волгоград входит в состав группы "Новапорт Холдинг" - прим. ТАСС) вложил в реконструкцию волгоградского авиаузла 3,1 млрд рублей, в результате чего построены два новых терминала. В марте 2019 года мы приступаем к окончательному этапу модернизации, общий объем инвестиций "Новапорта" составит 2,2 млрд рублей. Эти средства пойдут на архитектурное объединение двух терминалов, мы получим 18 тыс. кв. м дополнительных площадей, впервые в аэропорту будут оборудованы четыре телетрапа. Полностью завершить модернизацию аэровокзала планируем в 2020 году", - сказал Дмитриев.
Волгоград - третий город после Москвы и Санкт-Петербурга, где в рамках федеральной программы установлено новейшее метеоборудование, позволяющее совершать посадку в условиях сильного тумана. Три года назад в аэропорту была построена новая взлетно-посадочная полоса, была обновлена вся инфраструктура аэродромного комплекса - перроны, рулежные дорожки, из федерального бюджета на эти цели было направлено 3,6 млрд рублей. "В этом году мы еще получили технические средства охраны периметра. Теперь на 15 км периметра нашего аэропорта установлено около 600 камер, которые фиксируют все передвижения и возможные акты незаконного вмешательства. Общая сумма инвестиций составила 211 млн рублей, таким тоже не все аэропорты могут похвастаться", - отметил собеседник агентства.
В настоящее время в России реализуется проект "Великие имена России" - в честь выдающихся соотечественников планируется дать дополнительны названия 45 российским аэропортам, в том числе волгоградскому аэропорту, который зачастую называют Гумрак - так назван ближайший к аэропорту поселок Волгограда. Еще до этой инициативы два года назад волгоградские ветераны предложили губернатору Андрею Бочарову назвать аэропорт Волгограда Сталинградом. Тогда глава региона ответил, что этот вопрос требует проработки. В предварительный список дополнительных названий для аэропорта вошли также имена героев Сталинградской битвы Жукова, Чуйкова, Павлова, летчика Маресьева, композитора Пахмутовой и другие.
Реклама
Популярное по теме
10.10.2018 17:48
3489 15
23.10.2018 16:09
6146 7
02.11.2018 15:22
650 4
В Волгоградской области откроют мемориальную доску погибшему в Сирии летчику23.10.2018 16:09
Газетный киоск 23.10.2018 16:09
6146 7 Обсудить
Уральские режиссеры снимут фильм в поезде, идущем из Москвы в Волгоград11.10.2018 17:07
Газетный киоск 11.10.2018 17:07
7337 2 Обсудить
Волгоградский губернатор посетил "Золотую осень" в Москве10.10.2018 17:48
Газетный киоск 10.10.2018 17:48
3489 15 Обсудить
Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве волгоградского меткомбината "Красный Октябрь"08.10.2018 16:57
Газетный киоск 08.10.2018 16:57
3005 6 Обсудить
Депутат КПРФ задержан в Саратове за протест против пенсионной реформы01.10.2018 16:23
Газетный киоск 01.10.2018 16:23
5489 20 Обсудить
Камышин Волгоградской области поднял цены на вывоз мусора30.09.2018 09:28
Газетный киоск 30.09.2018 09:28
3342 0 Обсудить
С платежками ЖКХ грядет катастрофа: "Заплатите в 50 раз больше"28.09.2018 15:32
Газетный киоск 28.09.2018 15:32
6728 20 Обсудить
Зампредседателя Саратовской облдумы покинул пост и вышел из «ЕР» из-за пенсионной реформы27.09.2018 17:40
Газетный киоск 27.09.2018 17:40
4615 19 Обсудить
Челябинск утонул в мусоре25.09.2018 10:49
Газетный киоск 25.09.2018 10:49
3669 8 Обсудить
Центробанк аннулировал лицензию у банка в Волгоградской области21.09.2018 15:50
Газетный киоск 21.09.2018 15:50
6854 3 Обсудить
Региональный центр детского футбола создадут в Волгоградской области20.09.2018 17:56
Газетный киоск 20.09.2018 17:56
2899 8 Обсудить
ФБР поломало зубы о Дерипаску11.09.2018 09:11
Газетный киоск 11.09.2018 09:11
6762 9 Обсудить
Путин потребовал справедливого подхода при рассмотрении изменений в пенсионной системе28.08.2018 17:51
Газетный киоск 28.08.2018 17:51
11574 35 Обсудить
ФНПЦ «Титан-Баррикады» запросил пеню с волгоградского метзавода в сумме 68,2 млн рублей27.08.2018 07:49
Газетный киоск 27.08.2018 07:49
3934 11 Обсудить
В соседней с Волгоградской Астраханской области выявили очаги бруцеллеза26.08.2018 09:06
Газетный киоск 26.08.2018 09:06
2185 0 Обсудить
Реклама