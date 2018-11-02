



Почти в 1 миллион 700 тысяч рублей обойдется авиаперелет команды волгоградского клуба «Ротор» во Владивосток, где 4 ноября состоится матч с «Лучем». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, авиабилеты приобретут для 31 человека. Еще около полумиллиона рублей потратят на проживание и питание спортсменов в местной гостинице. Таким образом, расходы на поездку во Владивосток составят около 2,2 миллиона рублей.

Справка. В настоящее время «Ротор» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Луч» из Владивостока – 14-ю.



