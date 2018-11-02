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В Волгоградской области больше торгуют, чем производят

Аналитика 02.11.2018 12:36
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02.11.2018 12:36

В Волгоградской области самое большое количество работающих занято в сфере торговли и ремонта. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, в прошлом году  1446,3 тысяч  человек  вошли в состав трудовых ресурсов. Но среднегодовая численность занятых в экономике составила всего 1124,6 тыс. человек. Наибольшая доля занятого населения приходится на сферу торговли оптовой и розничной; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (20,1%), обрабатывающие производства (13,8%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (13,2%).Меньше всего работающих занято в сфере добычи полезных ископаемых – 0,4% от численности работающих. 

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