Расследования

В Волгоградской области председатель кредитного кооператива «зажал» от пайщиков 36 миллионов рублей

Расследования 02.11.2018 12:02
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02.11.2018 12:02


Прокуратурой Жирновского района Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя кредитного потребительского кооператива граждан. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организации (ч.1 ст.201 УК РФ). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области,  обвиняемый заключил 453 договора о привлечении денежных средств от населения.
При этом в указанный период кредиторская задолженность перед членами кредитного кооператива значительно увеличилась, а договоры с новыми пайщиками заключались без соответствующих гарантий возврата денежных средств.
В результате обязательства по возврату денежных средств на общую сумму порядка 36 млн рублей до настоящего времени не исполнены.  Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Жирновскому району Волгоградской области.  Вину в инкриминируемом деянии бывший председатель кредитного кооператива не признал. Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения по существу в Жирновский районный суд Волгоградской области. Санкция ч.1 ст.201 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.


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