



Волгоградский региональный филиал АО «Россельхозбанк» за 9 месяцев этого года предоставил предприятиям агропромышленного комплекса на проведение сезонных полевых работ более 3 млрд рублей. Кредитные средства направлены на закупку семян, средств защиты растений, приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов.

По данному направлению темпы кредитования корпоративных клиентов сопоставимы с уровнем 2017 года, сообщили ИА «Высота» в пресс-службе банка.

«Обеспечение посевной кампании финансами —это одна из главных задач регионального филиала. От этого напрямую зависит будущий урожай. В текущем аграрном сезоне Волгоградский филиал полностью готов удовлетворить потребность аграриев региона в заемных ресурсах», — подчеркнул директор Волгоградского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Андрей Гавриленко.



