Экономика 02.11.2018 12:02
342 0
02.11.2018 12:02
Волгоградский региональный филиал АО «Россельхозбанк» за 9 месяцев этого года предоставил предприятиям агропромышленного комплекса на проведение сезонных полевых работ более 3 млрд рублей. Кредитные средства направлены на закупку семян, средств защиты растений, приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов.
По данному направлению темпы кредитования корпоративных клиентов сопоставимы с уровнем 2017 года, сообщили ИА «Высота» в пресс-службе банка.
«Обеспечение посевной кампании финансами —это одна из главных задач регионального филиала. От этого напрямую зависит будущий урожай. В текущем аграрном сезоне Волгоградский филиал полностью готов удовлетворить потребность аграриев региона в заемных ресурсах», — подчеркнул директор Волгоградского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Андрей Гавриленко.
Реклама
Популярное по теме
09.10.2018 13:33
10630 33
04.10.2018 14:22
10368 12
22.10.2018 13:35
11189 25
Промсвязьбанк первым на рынке совершил сделку с МФО по тендерному кредитованию через специальные счета 44-ФЗ02.11.2018 15:16
Сто заполненных анкет кандидатов для работы в АО «КАУСТИК» – итоги «Дня твоей карьеры -2018»02.11.2018 12:37
ВТБ в ЮФО увеличил ресурсный портфель до 222 млрд рублей02.11.2018 11:41
Жители Волгоградской области набирают все больше и больше кредитов02.11.2018 10:28
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам до 1 трлн рублей01.11.2018 12:48
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил платежи в федеральный и региональный бюджеты01.11.2018 10:32
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов на треть31.10.2018 17:31
Лучше, чем вчера: в Волгоградскую облдуму внесен «позитивный» проект бюджета региона 2019 года31.10.2018 15:57
В волгоградских концессиях директор попал «под сокращение»31.10.2018 14:59
Банк «Открытие» станет банком первого выбора31.10.2018 14:52
Губернатор Волгоградской области «выбивает» в Москве деньги для региона30.10.2018 12:24
Подлежит ликвидации: Центробанк намерен закрыть волгоградский банк «КОР»29.10.2018 16:13
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и «Юнармия» подписали Соглашение о сотрудничестве29.10.2018 14:27
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Волгоградской области подписали Соглашение в области военно-патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения. Как сообщили ИА «Высота 102»...
«Сады Придонья» предложили пить гречку29.10.2018 13:28
Сотрудница АО «КАУСТИК» вошла в число лучших химиков-лаборантов России29.10.2018 10:09
Реклама