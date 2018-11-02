Экономика

Волгоградский филиал Россельхозбанка выделил более 3 млрд рублей на сезонные полевые работы

Экономика 02.11.2018 12:02
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02.11.2018 12:02


Волгоградский региональный филиал АО «Россельхозбанк» за 9 месяцев этого года предоставил предприятиям агропромышленного комплекса на проведение сезонных полевых работ  более 3 млрд рублей. Кредитные средства направлены на закупку семян, средств защиты растений, приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов.
По данному направлению темпы кредитования корпоративных клиентов сопоставимы с уровнем 2017 года, сообщили ИА «Высота» в пресс-службе банка.  
«Обеспечение посевной кампании  финансами —это одна из главных задач регионального филиала. От этого напрямую зависит  будущий урожай. В текущем аграрном сезоне Волгоградский филиал полностью готов удовлетворить потребность аграриев региона в заемных ресурсах», — подчеркнул директор Волгоградского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Андрей Гавриленко.

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