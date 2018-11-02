Экономика

Промсвязьбанк первым на рынке совершил сделку с МФО по тендерному кредитованию через специальные счета 44-ФЗ

Экономика 02.11.2018 15:16
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02.11.2018 15:16


Промсвязьбанк первым в стране провёл сделку по тендерному кредитованию для участников госзакупок с микрофинансовой организацией (МФО). Партнером Промсвязьбанка по таким займам выступила микрокредитная компания (МКК) «А-План», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Благодаря новому процессу взаимодействия заёмные средства от МКК на участие в тендере будут перечисляться сразу на специальный счёт закупок, а после проведения тендера — обратно в МФО.
До 1 октября текущего года денежные средства напрямую перечислялись в адрес площадок. Теперь же, в соответствии с новыми требованиями 44-ФЗ, все участники госзаказов должны открыть специальный счет в уполномоченных банках, на котором будут размещаться средства для обеспечения заявок на участие в торгах.
«Мы понимаем срочную необходимость такого предложения для клиентов, поэтому вместе с МКК «А-План» быстро его разработали и внедрили. У нас для клиентов малого и среднего бизнеса разработан целый комплекс продуктов «cash management», который позволил технически соблюсти все требования МФО для целей тендерного кредитования через счета по 44-ФЗ и 223-ФЗ», — говорит директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.
«Для нас было важно оперативно разработать новое технологичное решение, которое позволило бы бесперебойно осуществлять выдачу тендерных займов по новой схеме. В период высокого сезона торгов для наших клиентов тендерный заем особенно актуален, ведь он позволяет им участвовать в большем количестве закупок, и, как следствие, больше побеждать. Благодаря слаженным действиям команды Промсвязьбанка и наших сотрудников, мы смогли за месяц реализовать новую схему работы и выдать первые займы», — поделился  генеральный директор МКК «А-План» Сергей Серегин.
На данный момент в Промсвязьбанке около 30% всех новых счетов открываются для осуществления государственных закупок. По данным счетам действуют специальные условия обслуживания. Например, в рамках акции «Переход к лучшему» можно получить полгода бесплатного расчетно-кассового обслуживания (РКО). 
Помимо этого, до конца года в рамках акции «Победа за нас счет» Промсвязьбанк будет компенсировать своим клиентам комиссию, которую они платят в случае победы в тендерах по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

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