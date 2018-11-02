В Волгограде полковник полиции умер на рабочем месте





Сегодня в Волгограде простились с полковником полиции Николаем Вереютиным, начальником отдела по организации раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений против личности областного управления уголовного розыска. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, Николай Викторович скоропостижно скончался в возрасте 45 лет на рабочем месте.

Службе в органах внутренних дел Николай Викторович отдал почти четверть века, пройдя нелегкий путь от милиционера патрульно-постовой службы до начальника «убойного» отдела. Благодаря его профессионализму в регионе были раскрыты сотни резонансных преступлений – убийства, изнасилования, в том числе несовершеннолетних.

Коллектив главного управления выражает искренние соболезнования его родным и близким.



