В Волгограде полковник полиции умер на рабочем месте

Общество 02.11.2018 11:38
4998 1
02.11.2018 11:38
Сегодня в Волгограде простились с полковником полиции Николаем Вереютиным, начальником отдела по организации раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений против личности областного управления уголовного розыска. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, Николай Викторович скоропостижно скончался в возрасте 45 лет на рабочем месте.
Службе в органах внутренних дел Николай Викторович отдал почти четверть века, пройдя нелегкий путь от милиционера патрульно-постовой службы до начальника «убойного» отдела. Благодаря его профессионализму в регионе были раскрыты сотни резонансных преступлений – убийства, изнасилования, в том числе несовершеннолетних.
Коллектив главного управления выражает искренние соболезнования его родным и близким.
Реклама
Популярное по теме
14.10.2018 17:07
31831 29
07.10.2018 16:59
27289 4
В Волгограде "Концессии водоснабжения" задолжали за вред природе 60 миллионов рублей02.11.2018 15:29
Два города Волгоградской области в День единства заказали одного певца на двоих02.11.2018 14:13
В Волгограде «Народный контроль» нагрянул в детские игровые комнаты01.11.2018 19:54
В Волгограде жильцы дома заставили УК залатать крышу до капремонта01.11.2018 17:29
Холостой залп «Авроры»: В Волгограде управляющая компания назначила себя управлять домом01.11.2018 16:50
Дробим и подметаем: мэрия Волгограда закупает парк техники для чистоты на треть миллиарда рублей01.11.2018 16:47
Не подходить: Жители перекопанной улицы в Волгограде боятся встретить зиму с открытыми траншеями01.11.2018 15:08
Деньги на бочку: В Волгоградской области закрывается финансовая пирамида «Кэшбери»01.11.2018 12:36
В Красноармейском районе Волгограда устроили «тест-драйв» нового фонтана01.11.2018 11:53
Жителей многоэтажки в Волгограде избавили от притона01.11.2018 11:51
В администрации Волгоградской области решили, куда поставят мебель в золотых тонах01.11.2018 11:05
В Волгограде изменили движение трамваев из-за ремонта путей01.11.2018 09:02
В Волгоградской области проверили ход работ по строительству развязок на мосту через Ахтубу01.11.2018 08:56
Волгоградская облдума закупает мощные ноутбуки01.11.2018 08:49
В Волгограде застройщик оштрафован за срыв срока строительства дома01.11.2018 08:13
Реклама