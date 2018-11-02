Общество

В Волгограде полковник полиции умер на рабочем месте

Общество 02.11.2018 11:38
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02.11.2018 11:38


Сегодня в Волгограде простились с полковником полиции Николаем Вереютиным, начальником отдела по организации раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений против личности областного управления уголовного розыска. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области,  Николай Викторович скоропостижно скончался  в возрасте 45 лет на рабочем месте. 
Службе в органах внутренних дел Николай Викторович отдал почти четверть века, пройдя нелегкий путь от милиционера патрульно-постовой службы до начальника «убойного» отдела. Благодаря его профессионализму в регионе были раскрыты сотни резонансных преступлений – убийства, изнасилования, в том числе несовершеннолетних.
Коллектив главного управления выражает искренние соболезнования его родным и близким. 
 

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