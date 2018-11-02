ВТБ в ЮФО увеличил ресурсный портфель до 222 млрд рублей

Экономика 02.11.2018 11:41 Реклама
164 0
02.11.2018 11:41
По итогам девяти месяцев 2018 года портфель привлеченных средств банка ВТБ на юге России, включая инвестпродукты, увеличился на 60% и превысил 222 млрд рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, лидером по наращиванию пассивов стала Ростовская область, при этом на Кубани самый объемный портфель – 103,6 млрд рублей.
Наибольшим спросом у клиентов пользуются депозиты, на них приходится более половины портфеля. На накопительных и текущих счетах хранится пятая часть всех сбережений.
В сегменте премиального обслуживания клиенты проявляют повышенный интерес к инвестиционным продуктам. С начала года спрос на них в ЮФО вырос более чем в два раза. Общая сумма портфеля составляет около 50 млрд рублей.
Почти 90% всех накоплений вкладчиков на Юге сосредоточено в Краснодарском крае и Ростовской области, в Волгоградской области – 10%, а в Астраханской – 3%. С января по сентябрь портфель привлеченных средств ВТБ на Дону вырос в 1,8 раза, во всех остальных регионах – в 1,3 раза.
«В этом году мы отмечаем высокую активность клиентов на рынке привлечения средств. Сберегательные продукты остаются одним из самых надежных финансовых инструментов для населения. При этом те клиенты, которые заинтересованы в высоком доходе стали отдавать предпочтения более рискованным инструментам», - рассказал управляющий розничного филиала ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков.
На данный момент клиенты могут открыть в офисах банка промо-вклад "Максимум" с максимальной ставкой 7,75% годовых с учетом капитализации. При оформлении через интернет-банк ставка составит 8% годовых с учетом капитализации.
Реклама
Популярное по теме
09.10.2018 13:33
10630 33
04.10.2018 14:22
10368 12
22.10.2018 13:35
11189 25
Промсвязьбанк первым на рынке совершил сделку с МФО по тендерному кредитованию через специальные счета 44-ФЗ02.11.2018 15:16
Сто заполненных анкет кандидатов для работы в АО «КАУСТИК» – итоги «Дня твоей карьеры -2018»02.11.2018 12:37
Волгоградский филиал Россельхозбанка выделил более 3 млрд рублей на сезонные полевые работы02.11.2018 12:02
Жители Волгоградской области набирают все больше и больше кредитов02.11.2018 10:28
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам до 1 трлн рублей01.11.2018 12:48
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил платежи в федеральный и региональный бюджеты01.11.2018 10:32
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов на треть31.10.2018 17:31
Лучше, чем вчера: в Волгоградскую облдуму внесен «позитивный» проект бюджета региона 2019 года31.10.2018 15:57
В волгоградских концессиях директор попал «под сокращение»31.10.2018 14:59
Банк «Открытие» станет банком первого выбора31.10.2018 14:52
Губернатор Волгоградской области «выбивает» в Москве деньги для региона30.10.2018 12:24
Подлежит ликвидации: Центробанк намерен закрыть волгоградский банк «КОР»29.10.2018 16:13
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и «Юнармия» подписали Соглашение о сотрудничестве29.10.2018 14:27
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Волгоградской области подписали Соглашение в области военно-патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения. Как сообщили ИА «Высота 102»...
«Сады Придонья» предложили пить гречку29.10.2018 13:28
Сотрудница АО «КАУСТИК» вошла в число лучших химиков-лаборантов России29.10.2018 10:09
Реклама