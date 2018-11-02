Телеком

Студенты сразились в интеллектуальном поединке за кубок «Ростелекома»

Телеком 02.11.2018 10:57
202 0
02.11.2018 10:57


«Ростелеком» организовал интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» в формате видеоконференцсвязи для студентов Волгоградского и Астраханского государственных университетов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба  компании. 
Команды из восьми игроков вступили в интеллектуальный поединок за кубок «Ростелекома» с помощью современных телекоммуникационных технологий. Благодаря телемосту удалось создать единое пространство: изображение и звук передавались в режиме онлайн. В результате игра, темой которой стали современные телекоммуникации, получилась интересной и захватывающей.
После напряжённой, упорной борьбы победителем студенческих игр «Что? Где? Когда?» и обладателем кубка «Ростелекома» стала команда из Астрахани.
Студенты ВолГУ четвертый год подряд соревнуются в эрудиции со своими сверстниками из городов ЮФО.
«Мы рады, что теперь наша копилка раундов «Что? Где? Когда?» пополнилась онлайн встречей с Астраханским государственным университетом. Здорово было и поиграть, и пообщаться. У них очень сильная команда. Отдельное спасибо «Ростелекому» за то, что организовали классный турнир, собрали нас в своих студиях и настроили отличную видеосвязь, действительно, все получилось, как в реальности»,— поделилась впечатлениями капитан команды Волгоградского государственного университета Мария Алейникова.
В завершении игры все участники, находящиеся по обе стороны видеомоста, поделили сладкий приз – вместе съели вкусный торт с фирменной символикой «Ростелекома».
 «Поддержка творческих и учебных студенческих проектов для нашей компании является одним из приоритетных направлений. «Ростелеком» объединил современные телекоммуникационные достижения и уникальный формат молодежной игры, создав возможность общения студенческого сообщества уже не только на территории нашего региона, но и Юга России», — отметил директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец.
 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
«Ростелеком» вызвал профессиональный восторг у студентов ВолГУ
31.10.2018 12:45
2390 0
Защита от киберугроз: «Ростелеком» предлагает уникальные технологии
03.10.2018 15:32
4670 0
Слушателей «Азбуки интернета» научат видеообщению
16.10.2018 15:48
1769 0
Телеком
31.10.2018 12:45
Телеком 31.10.2018 12:45
2390 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
26.10.2018 12:16
Телеком 26.10.2018 12:16
4535 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
20.10.2018 21:06
Телеком 20.10.2018 21:06
24492 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
18.10.2018 17:40
Телеком 18.10.2018 17:40
2907 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
17.10.2018 16:36
Телеком 17.10.2018 16:36
1693 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
16.10.2018 15:48
Телеком 16.10.2018 15:48
1769 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
16.10.2018 10:58
Телеком 16.10.2018 10:58
1388 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
15.10.2018 10:39
Телеком 15.10.2018 10:39
1661 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
08.10.2018 10:53
Телеком 08.10.2018 10:53
6401 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.10.2018 15:32
Телеком 03.10.2018 15:32
4670 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.10.2018 14:19
Телеком 03.10.2018 14:19
1062 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
01.10.2018 12:58
Телеком 01.10.2018 12:58
2721 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
28.09.2018 13:05
Телеком 28.09.2018 13:05
3690 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.09.2018 11:46
Телеком 27.09.2018 11:46
2321 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.09.2018 10:17
Телеком 27.09.2018 10:17
1782 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:38
В Волгограде полковник полиции умер на рабочем местеСмотреть фотографии
11:24
«Черному риэлтору» из Волжского ужесточили наказание за отъем чужих квартирСмотреть фотографии
10:57
Студенты сразились в интеллектуальном поединке за кубок «Ростелекома»Смотреть фотографии
10:30
В Волжском бывший заключенный отоварился и поел на фальшивые деньги
10:28
Жители Волгоградской области набирают все больше и больше кредитовСмотреть фотографии
08:12
В Волгоградской области под колесами автомобиля погибла школьницаСмотреть фотографии
19:56
Хоть в палатках ночуйте: губернатор Волгоградской области конкретно поговорил со строителями моста через Ахтубу Cмотреть видео
19:54
В Волгограде «Народный контроль» нагрянул в детские игровые комнатыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
В Волгограде жильцы дома заставили УК залатать крышу до капремонтаСмотреть фотографии
17:16
В Волжском женщина-водитель взяла расписку со школьника, которого сбилаСмотреть фотографии
16:50
Холостой залп «Авроры»: В Волгограде управляющая компания назначила себя управлять домомСмотреть фотографии
16:47
Дробим и подметаем: мэрия Волгограда закупает парк техники для чистоты на треть миллиарда рублейСмотреть фотографии
15:56
В Волжском отправили в колонию водителя за гибель в ДТП многодетной мамыСмотреть фотографии
15:19
Находящийся в розыске экс-депутат Госдумы от Волгоградской области задолжал по кредитам Смотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области больше всего подорожали квартиры в типовых новостройкахСмотреть фотографии
15:08
Не подходить: Жители перекопанной улицы в Волгограде боятся встретить зиму с открытыми траншеямиСмотреть фотографии
14:40
Айфон, игровая приставка и блинница: чем «богат» обанкроченный волгоградский политикСмотреть фотографии
12:48
В Волгоградской области осудили преподавателя за продажу поддельных дипломовСмотреть фотографии
12:36
Деньги на бочку: В Волгоградской области закрывается финансовая пирамида «Кэшбери»Смотреть фотографии
11:53
В Красноармейском районе Волгограда устроили «тест-драйв» нового фонтанаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:52
Украл четыре палки колбасы: в Волгограде задержали подозреваемого в грабеже
11:51
Жителей многоэтажки в Волгограде избавили от притонаСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде хромает демографияСмотреть фотографии
11:05
В администрации Волгоградской области решили, куда поставят мебель в золотых тонахСмотреть фотографии
10:32
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил платежи в федеральный и региональный бюджетыСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде изменили движение трамваев из-за ремонта путейСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградской области проверили ход работ по строительству развязок на мосту через АхтубуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:49
Волгоградская облдума закупает мощные ноутбуки Смотреть фотографии
08:13
В Волгограде застройщик оштрафован за срыв срока строительства дома
20:01
Городское хозяйство сидеть не дает: глава Волгограда покинул кабинет Cмотреть видео
Реклама
Реклама
 