Студенты сразились в интеллектуальном поединке за кубок «Ростелекома»

Телеком 02.11.2018 10:57
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02.11.2018 10:57
«Ростелеком» организовал интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» в формате видеоконференцсвязи для студентов Волгоградского и Астраханского государственных университетов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Команды из восьми игроков вступили в интеллектуальный поединок за кубок «Ростелекома» с помощью современных телекоммуникационных технологий. Благодаря телемосту удалось создать единое пространство: изображение и звук передавались в режиме онлайн. В результате игра, темой которой стали современные телекоммуникации, получилась интересной и захватывающей.
После напряжённой, упорной борьбы победителем студенческих игр «Что? Где? Когда?» и обладателем кубка «Ростелекома» стала команда из Астрахани.
Студенты ВолГУ четвертый год подряд соревнуются в эрудиции со своими сверстниками из городов ЮФО.
«Мы рады, что теперь наша копилка раундов «Что? Где? Когда?» пополнилась онлайн встречей с Астраханским государственным университетом. Здорово было и поиграть, и пообщаться. У них очень сильная команда. Отдельное спасибо «Ростелекому» за то, что организовали классный турнир, собрали нас в своих студиях и настроили отличную видеосвязь, действительно, все получилось, как в реальности»,— поделилась впечатлениями капитан команды Волгоградского государственного университета Мария Алейникова.
В завершении игры все участники, находящиеся по обе стороны видеомоста, поделили сладкий приз – вместе съели вкусный торт с фирменной символикой «Ростелекома».
«Поддержка творческих и учебных студенческих проектов для нашей компании является одним из приоритетных направлений. «Ростелеком» объединил современные телекоммуникационные достижения и уникальный формат молодежной игры, создав возможность общения студенческого сообщества уже не только на территории нашего региона, но и Юга России», — отметил директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец.
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